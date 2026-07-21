  • Megjelenítés
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Üzlet

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szerdától újabb áremelés érkezik a nagykereskedelmi üzemanyagárakban, írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik holnap.

A keddi nagykereskedelmi áremelésből ugyanakkor a kiskereskedelmi árakban egyelőre mindössze 1-1 forint jelent meg országos átlagban a mai napon.

A mai országos átlagárak az alábbiak (2026.07.21-én):

  • 95-ös benzin: 598 Ft/liter
  • Gázolaj: 618 Ft/liter
Kapcsolódó cikkünk

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A pénz története 2.

David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f

Holdblog

Koreában is mivan!

Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare

Kasza Elliott-tal

AI használat

Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nyíltan bejelentette a világ egyik legerősebb katonai hatalma: igen, mi Oroszországot támogatjuk
Tisza-kormány: sorra buknak ki az újabb ügyek, már az ügyészség is lépett
Gyengén teljesítettek az amerikai tőzsdék, története legnagyobb akvizícióját hajtotta végre az OTP
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility