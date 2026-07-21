Itt a történelmi csúcs a magyar tőzsdén!

Hadházy Ákos Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy feljelentése nyomán a rendőrség nyomozást rendelt el egy, Tiborcz István érdekeltségeit érintő, általa tőzsdei csalásnak vélt ügyben. A politikus szerint Tiborcz többségi részvényese volt egy részvénytársaságnak, amely túlárazottan vásárolta meg egy hozzá köthető cég tulajdonrészét, ő pedig időközben értékesítette részvényeit. A leírásból és a csatolt dokumentumból kiderült, hogy az érintett tőzsdei társaság az Alteo. A vállalat közölte a Portfolio-val, hogy nem érkezett hozzájuk rendőrségi megkeresés, a konkrét Éltex-ügyben pedig nem kívánnak nyilatkozni.