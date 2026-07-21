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Itt a történelmi csúcs a magyar tőzsdén!
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Itt a történelmi csúcs a magyar tőzsdén!

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Ma is elsősorban az iráni fejleményekre figyelnek a befektetők világszerte, de más fejlemények is borzolják a kedélyeket: az amerikai kereskedelmi főképviselő újabb, több tucat országot érintő vámintézkedéseket helyezett kilátásba a Trump-adminisztráció részéről, ráadásul eközben meredeken emelkedik az olaj ára, mivel felerősödtek a közel-keleti ellátási kockázatok.

Ázsiában felemás kereskedést láthattunk, Európában és Amerikában egyelőre pozitív a kép. A magyar tőzsde az OTP-nek köszönhetően felülteljesített; a társaság megállapodást írt alá a Luminor megvásárlásáról, amely a Balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja. Az OTP végül történelmi csúccsal zárta a napot
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Erős lett a zárás

A nap végéig kitartott az emelkedett hangulat a magyar tőzsdén, végül 1,6 százalékos pluszban, azaz

új történelmi csúcson zárt a BUX.

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Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde

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Ugrik az olajár

Meredeken emelkedik az olaj ára, miután ismét felerősödtek a közel-keleti ellátási kockázatok. A Brent jegyzése több mint 2,5 százalékkal került feljebb, a piac egy elhúzódó amerikai-iráni konfliktus és az exportútvonalak esetleges újabb zavarai miatt egyre nagyobb kockázati prémiumot áraz.

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Ugrik az olajár
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Öthetes csúcsra lőtt az ár: Kína és Chile egyszerre feszíti túl a piacot

Nagyot ugrott a réz ára, miközben egyszerre több oldalról szűkül a kínálat: Kínában megugrott az importigény, apadnak a tőzsdei készletek, Chilében pedig az időjárás nehezíti a kitermelést. A piac így egyre feszesebbé válik, ami újabb drágulás előtt nyithatja meg az utat.

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Öthetes csúcsra lőtt az ár: Kína és Chile egyszerre feszíti túl a piacot
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Erős kezdés Amerikában

Röviddel a piacnyitást követően jelentős emelkedésben vannak az amerikai tőzsdék: az S&P 500 0,5 százalékkal, a Dow 0,3 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,9 százalékkal került feljebb.

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OTP az LRT-nek: nem találtunk elfogadható megoldást az orosz piac elhagyására

A balti Luminor bankcsoport megvásárlásáról megállapodó OTP az LRT megkeresésére közölte, hogy az ukrajnai háború kitörése óta nem talált olyan megoldást az orosz piac elhagyására, amely jogi, erkölcsi és gazdasági szempontból egyaránt elfogadható lenne. A magyar bank több mint három évvel Ukrajna teljes körű orosz inváziójának kezdete után is mintegy kétmillió ügyfelet szolgál ki Oroszországban.

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OTP az LRT-nek: nem találtunk elfogadható megoldást az orosz piac elhagyására
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Bréking: vámcsapásra készül Trump

Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főképviselő újabb, több tucat országot érintő Trump-vámokat helyezett kilátásba: „Hamarosan intézkedések várhatók.” - írta a CNBC.

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Bréking: vámcsapásra készül Trump
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Kitört a fogyókúrás gyógyszerek háborúja: bíróságra vitte az Eli Lillyt a Novo Nordisk

A Novo Nordisk pert indított egy amerikai szövetségi bíróságon versenytársa, az Eli Lilly ellen. A dán gyógyszergyártó azzal vádolja riválisát, hogy megtévesztő reklámkampányokban azt állította a saját fogyást segítő készítményeiről, hogy azok hatékonyabbak a Novo Nordisk termékeinél.

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Kitört a fogyókúrás gyógyszerek háborúja: bíróságra vitte az Eli Lillyt a Novo Nordisk
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Megjött az MNB döntése, de mit csinál a forint?

A hétfő esti szintekhez képest mérsékelt erősödéssel indítja a napot a forint. A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 360-as szinthez közeledik. Közben délután megjelent a Magyar Nemzeti Bank vártnak megfelelő kamatcsökkentő döntése.

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Megjött az MNB döntése, de mit csinál a forint?
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Ralizik a magyar tőzsde, megállíthatatlan az OTP

Az OTP erősödése húzza felfelé a magyar részvénypiacot, így a BUX az európai börzék többségénél jobban teljesít. A bank árfolyamát az támogatja, hogy megállapodott a balti térség harmadik legnagyobb bankcsoportjának, a Luminornak a felvásárlásáról.

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Ralizik a magyar tőzsde, megállíthatatlan az OTP
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Megállíthatatlanul száguld az Nvidia új AI-kedvence

Az Nvidia bejelentette, hogy 9,3 százalékos részesedést szerzett a Nebiusban, ami jelentős árfolyam-emelkedést indított el az amszterdami székhelyű vállalat papírjainál. A társaság az elmúlt egy évben az európai mesterségesintelligencia-szolgáltatások és számítási kapacitások egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát - tudósított a CNBC.

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Megállíthatatlanul száguld az Nvidia új AI-kedvence
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Durva drágításra készülhet a chipipar királya

A világ legnagyobb félvezető-bérgyártója, a TSMC 2027-ben akár 10 százalékkal is megemelheti chipgyártási szolgáltatásainak árait – értesült a Nikkei Asia több forrásra hivatkozva.

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Durva drágításra készülhet a chipipar királya
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Váratlan bejelentés a Samsungtól, nagyot pattant a részvény

Nagyot ralizott a Samsung Electronics részvénye az ázsiai kereskedésben, miután a dél-koreai technológiai óriás bejelentette, hogy új növekedési források kiaknázása érdekében önálló robotikai üzletágat hoz létre - számolt be a CNBC.

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Váratlan bejelentés a Samsungtól, nagyot pattant a részvény
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Meglépik: jön a korlátlan tőzsdézés kora!

A londoni tőzsde (London Stock Exchange) új kereskedési platformot indít, amely a szokásos nyitvatartási időn kívül is működik majd, írja a Bloomberg. A lépéssel a börze a szinte folyamatos kereskedést kívánja lehetővé tenni, hogy hatékonyabban vehesse fel a versenyt a kriptoplatformok által kínált, éjjel-nappali kereskedéssel.

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Meglépik: jön a korlátlan tőzsdézés kora!
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Figyelmeztet a neves pénzember: közelít a kritikus pont

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója szerint a befektetők alábecsülik a világgazdaságot fenyegető kockázatokat, így a jelenlegi árszinteken sem részvényeket, sem hosszú lejáratú amerikai államkötvényeket nem vásárolna. A bankvezér egy hétfő este közzétett, egyórás interjúban fejtette ki aggodalmait - írta meg a CNBC.

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Figyelmeztet a neves pénzember: közelít a kritikus pont
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Kiderült: nagyon jó áron vásárolhatott be az OTP

Az OTP történetének legnagyobb felvásárlásáról eddig éppen a legfontosabb részletet nem lehetett tudni: azt, hogy mennyit fizethet a bank a Luminorért. Most azonban az egyik eladó közleménye olyan számviteli nyomot hagyott, amelyből már jóval többet lehet kiolvasni az ügylet árazásáról – és első ránézésre kifejezetten kedvező kép rajzolódik ki az OTP szempontjából.

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Kiderült: nagyon jó áron vásárolhatott be az OTP
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Emelkedés Európában

Mérsékelt emelkedéssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,3 százalékkal került feljebb, a CAC 0,2 százalékot erősödött, a FTSE 100 azonban stagnál. A milánói börze is feljebb került 0,6 százalékkal, míg a spanyol piac 0,5 százalékot emelkedett.

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A BUX-ot is felfelé húzza az OTP

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX indexet elsősorban az OTP húzza, amely tegnap bankvásárlást jelentett be.

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A BUX-ot is felfelé húzza az OTP
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Ugrik az OTP részvénye

2,2 százalkos ugrással indítja a napot az OTP árfolyama, miután kiderült: a társaság megállapodást írt alá a Blackstone által kezelt magántőkealapokból álló konzorciummal és a DNB Bankkal a Luminor megvásárlásáról, amely

a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja.

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Történelmi lépésre szánta el magát az OTP - Mit mondanak az elemzők?

Itt az OTP történetének legnagyobb dobása - Minden, amit az ügyletről tudni kell

Címlapkép forrása: Shutterstock

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Feljelentést tett Hadházy Ákos: gigantikus tőzsdei csalásról beszél

Hadházy Ákos Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy feljelentése nyomán a rendőrség nyomozást rendelt el egy, Tiborcz István érdekeltségeit érintő, általa tőzsdei csalásnak vélt ügyben. A politikus szerint Tiborcz többségi részvényese volt egy részvénytársaságnak, amely túlárazottan vásárolta meg egy hozzá köthető cég tulajdonrészét, ő pedig időközben értékesítette részvényeit. A leírásból és a csatolt dokumentumból kiderült, hogy az érintett tőzsdei társaság az Alteo. A vállalat közölte a Portfolio-val, hogy nem érkezett hozzájuk rendőrségi megkeresés, a konkrét Éltex-ügyben pedig nem kívánnak nyilatkozni.

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Feljelentést tett Hadházy Ákos: gigantikus tőzsdei csalásról beszél
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Történelmi lépésre szánta el magát az OTP - Mit mondanak az elemzők?

Az OTP Bank tegnap este váratlanul bejelentette, hogy története legnagyobb felvásárlását hajtja végre, megveszi a Baltikum egyik legnagyobb bankját, a Luminort. Bukta Gábor, Concorde elemzési üzletág vezetője értékelte a tranzakciót.

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Történelmi lépésre szánta el magát az OTP - Mit mondanak az elemzők?
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Emelkedés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot esett, a S&P 500 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq stagnált.
  • Vegyesen teljesítettek az ázsiai és csendes-óceáni térség tőzsdéi. A japán Nikkei 225 index 1,63 százalékkal, a Topix pedig 1,8 százalékkal emelkedett. A dél-koreai Kospi 2 százalékkal került feljebb, miközben a Kosdaq 2,15 százalékkal esett. Az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,35 százalékkal gyengült. A kínai szárazföldi CSI 300 és a hongkongi Hang Seng egyaránt 0,18 százalékkal került lejjebb.
  • Inkább pozitív felütéssel indulhat a nap Európa tőzsdéin: bár a DAX 0,1 százalékkal lejjebb kerülhet, de a CAC eközben 0,6 százalékot erősödhet, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,33 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,53 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,2 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma a legfontosabb esemény az MNB kamatdöntő ülése lehet, ahol a várakozások szerint 25 bázisponttal csökkenhet az alapkamat. Az euróövezetből az EKB banki hitelezési felmérése érkezik, amely a hitelkínálati feltételek szigorodását vagy lazulását és a hitelkeresletet térképezi fel, így a monetáris transzmisszió állapotának egyik legfontosabb visszajelzése. Ezt követi a német és az euróövezeti ZEW gazdasági hangulatindex, amely az elemzők és intézményi befektetők várakozásait méri, és előretekintő mutatóként érzékenyen jelzi a konjunktúra fordulópontjait.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,5 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 47,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 839,26 -0,6% -1,3% 0,5% 7,9% 16,9% 50,2%
S&P 500 7 443,28 -0,2% -1,0% -0,8% 8,7% 18,2% 72,2%
Nasdaq 28 604,23 0,0% -2,3% -5,9% 13,3% 24,0% 94,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 141,12 0,0% -4,6% -10,0% 27,4% 61,1% 134,2%
Hang Seng 25 143,05 2,4% 3,8% 5,1% -1,9% 1,3% -7,8%
CSI 300 4 598,32 1,5% -2,1% -6,9% -0,7% 13,3% -10,0%
Európai részvényindexek              
DAX 24 846,69 0,1% -1,1% -0,6% 1,5% 2,3% 63,3%
CAC 8 340,11 0,0% -0,3% -1,0% 2,3% 6,6% 31,4%
FTSE 10 524,76 -0,7% 0,3% 1,6% 6,0% 17,0% 53,0%
FTSE MIB 51 862,79 0,0% -1,8% -1,9% 15,4% 28,7% 115,1%
IBEX 19 206,9 -0,1% -0,7% -0,7% 11,0% 37,3% 129,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 141 600,8 0,4% 0,3% 2,9% 27,5% 39,8% 197,3%
ATX 6 396,8 0,5% -1,0% -2,0% 20,1% 42,6% 90,1%
PX 2 592,09 0,3% -0,7% 1,1% -3,5% 18,4% 118,9%
Magyar blue chipek              
OTP 44 750 0,6% -0,8% 1,8% 27,5% 56,0% 179,5%
Mol 4 224 1,4% 2,8% 11,5% 43,7% 38,5% 83,0%
Richter 11 930 -0,4% 0,3% 1,7% 20,9% 17,0% 45,0%
Magyar Telekom 2 636 -0,2% -0,2% -4,3% 47,1% 48,8% 513,7%
Nyersanyagok              
WTI 84,38 1,1% 6,5% 5,0% 47,4% 23,1% 25,6%
Brent 89,34 1,5% 7,2% 11,1% 46,8% 28,9% 28,5%
Arany 4 014,55 0,2% 0,0% -3,3% -7,2% 19,7% 121,8%
Devizák              
EURHUF 361,0500 -0,4% 1,0% 2,7% -6,0% -9,5% 0,4%
USDHUF 316,5162 -0,1% 0,9% 3,2% -3,2% -7,6% 3,6%
GBPHUF 425,7400 -0,3% 0,8% 4,9% -3,4% -7,5% 2,5%
EURUSD 1,1407 -0,3% 0,0% -0,5% -2,9% -2,1% -3,0%
USDJPY 162,4050 0,0% 0,0% 0,8% 3,6% 9,4% 47,7%
GBPUSD 1,3433 -0,1% 0,4% 1,5% -0,1% -0,1% -1,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 65 212,6 2,1% 4,7% 2,7% -26,5% -44,7% 118,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,59 1,0% -0,5% 3,1% 10,2% 3,7% 280,0%
10 éves német állampapírhozam 3,12 0,8% 1,4% 4,4% 8,9% 17,4% -787,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,47 -0,8% 4,3% 3,9% -20,3% -22,8% 93,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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