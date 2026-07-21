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Itt az idő újra beszállni a szétvert részvényekbe? - Mutatunk egy papírt, aminek duplázódhat az árfolyama

Masszív korrekciót szenvedtek el június vége óta a techrészvények, különösen a chipgyártók papírjait adták a befektetők, ahogy profitrealizálásba kezdtek, miközben az AI-boom fenntarthatóságával kapcsolatban is egyre több kérdőjel merült fel. A UBS elemzői szerint azonban lassan kedvező beszállási ponthoz érkezhetünk, több olyan részvényt is megneveztek, amelyek most kifejezetten izgalmasak lehetnek. Van köztük olyan is, amelynél az elemzői célárak alapján az árfolyam akár meg is duplázódhat.

Az UBS elemzői szerint a momentum-részvényekben június vége óta látott meredek korrekció a végéhez közeledhet, ami kedvező beszállási pontot teremthet a mesterséges intelligenciához és a félvezetőiparhoz kapcsolódó vállalatok esetében. Úgy vélik, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fundamentumok továbbra is kedvező képet mutatnak, ezért

a mostani korrekció vételi lehetőséget kínálhat a hosszabb távon gondolkodó befektetőknek.

Az elemzők ugyanakkor nem egyszeri, nagy pozíciófelvételt javasolnak, hanem fokozatos visszaépítést, mivel a piaci kilátások javulása várhatóan csak lépésről lépésre tükröződik majd az árfolyamokban.

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