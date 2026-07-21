Itt az idő újra beszállni a szétvert részvényekbe? - Mutatunk egy papírt, aminek duplázódhat az árfolyama

Az UBS elemzői szerint a momentum-részvényekben június vége óta látott meredek korrekció a végéhez közeledhet, ami kedvező beszállási pontot teremthet a mesterséges intelligenciához és a félvezetőiparhoz kapcsolódó vállalatok esetében. Úgy vélik, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fundamentumok továbbra is kedvező képet mutatnak, ezért
a mostani korrekció vételi lehetőséget kínálhat a hosszabb távon gondolkodó befektetőknek.
Az elemzők ugyanakkor nem egyszeri, nagy pozíciófelvételt javasolnak, hanem fokozatos visszaépítést, mivel a piaci kilátások javulása várhatóan csak lépésről lépésre tükröződik majd az árfolyamokban.
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