Kiderült az igazság az érdekes hazai lottósorsolásokról: nem történt csalás

Kizárta az idegenkezűséget az áprilisi négy számsorsjátékon elért telitalálatok sorsolásait illetően a Szerencsejáték Zrt. belső vizsgálata és ezt erősítette meg a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) is. A sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, azok eredményét nem befolyásolta semmi - közölte a lottótársaság.

Jogszerűen zajlottak az áprilisi, 16. játékhéten tartott sorsolások - állapította meg a vizsgálat. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által végzett ellenőrzés eredménye egyértelműen kimondja: „a lottósorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen történt”, a hatóság közleményében megerősítette:

a feltárt eltérés a vizsgált sorsolások eredményeire nem volt hatással, azokat nem befolyásolta.

A Szerencsejáték Zrt. szerint mindez megerősíti azt a tényt, hogy a vizsgált sorsolásokon nem történt csalás, a nyereménykifizetések – a négy különböző nyertes számára - rendben megtörténtek.

Az, hogy mégis bírságot szabott ki az SZTFH abból adódott, hogy a hatóság és a Szerencsejáték Zrt. eltérően értelmezi a játéktervek technikai jellegű, az online zárásra vonatkozó rendelkezését.

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A nemzeti lottótársaság kezdeményezi a játékterv ezen rendelkezésének a hatósággal közösen történő tisztázását - áll a tájékoztatóban.

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