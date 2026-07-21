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Kitört a fogyókúrás gyógyszerek háborúja: bíróságra vitte az Eli Lillyt a Novo Nordisk
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Kitört a fogyókúrás gyógyszerek háborúja: bíróságra vitte az Eli Lillyt a Novo Nordisk

Portfolio
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A Novo Nordisk pert indított egy amerikai szövetségi bíróságon versenytársa, az Eli Lilly ellen. A dán gyógyszergyártó azzal vádolja riválisát, hogy megtévesztő reklámkampányokban azt állította a saját fogyást segítő készítményeiről, hogy azok hatékonyabbak a Novo Nordisk termékeinél.

A Novo Nordisk keresetet nyújtott be egy amerikai szövetségi bíróságon versenytársa, az Eli Lilly ellen. A dán gyógyszergyártó szerint

riválisa megtévesztő reklámkampányokban állította, hogy saját fogyást támogató készítményei hatékonyabbak a Novo Nordisk termékeinél.

A dán vállalat közlése szerint a keresetet a New Jersey állambeli szövetségi kerületi bíróságon nyújtották be. A Novo Nordisk álláspontja szerint az Eli Lilly megsértette a megtévesztő reklámokra és a tisztességtelen versenyre vonatkozó szövetségi és tagállami jogszabályokat, köztük a szövetségi védjegytörvényt, az úgynevezett Lanham-törvényt is. A jogsértést a vád szerint a Zepbound elhízás elleni gyógyszer és a Mounjaro cukorbetegség elleni készítmény országos hirdetési kampányaival követték el.

A felperes dán vállalat azt kifogásolja, hogy az Eli Lilly a saját gyógyszereinek legmagasabb engedélyezett dózisait a Wegovy és az Ozempic alacsonyabb adagolású változataival hasonlította össze, miközben elhallgatta a Novo Nordisk újabb, nagyobb hatóanyag-tartalmú, így jelentősebb fogyást eredményező készítményeit.

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A Novo Nordisk érvelése alapján a Lilly hirdetései a Zepbound esetében mintegy 50 fontos, azaz nagyjából 23 kilogrammos, míg a Wegovy esetében körülbelül 33 fontos, azaz mintegy 15 kilogrammos súlycsökkenést állítanak szembe egymással. Teszik ezt annak ellenére, hogy nem végeztek olyan közvetlen, összehasonlító klinikai vizsgálatot, amely a két gyógyszer legmagasabb engedélyezett dózisának hatékonyságát mérte volna össze. John Kuckelman, a Novo vezető jogtanácsosa rámutatott, hogy a külön-külön elvégzett, késői fázisú klinikai vizsgálatok során a legmagasabb dózisok mellett a Zepbound esetében átlagosan 48 fontos, míg a Wegovynál 47 fontos súlyvesztést regisztráltak, ami azt jelenti, hogy a két készítmény közötti különbség valójában elhanyagolható.

A Novo Nordisk beszámolója szerint már áprilisban – a Wegovy 7,2 milligrammos dózisának amerikai engedélyezését követően – hivatalos felszólító levelet küldtek a Lillynek. A versenytárs azonban érdemben nem reagált a megkeresésre, és a jogtanácsos közlése szerint mindössze egy jogilag és tartalmilag is elégtelen apró betűs kiegészítést fűzött a reklámjaihoz.

A dán gyógyszergyár olyan bírósági végzést kér, amely eltiltaná a Lillyt a kérdéses hirdetések használatától, és helyreigazító kampány indítására kötelezné a vállalatot.

A Novo Nordisk jelezte, hogy amennyiben a versenytárs nem távolítja el önként a kifogásolt reklámokat, ideiglenes intézkedés elrendelését fogja kérni a bíróságtól.

Forrás: Reuters

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