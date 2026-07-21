Ralizik a magyar tőzsde, megállíthatatlan az OTP

Az OTP erősödése húzza felfelé a magyar részvénypiacot, így a BUX az európai börzék többségénél jobban teljesít. A bank árfolyamát az támogatja, hogy megállapodott a balti térség harmadik legnagyobb bankcsoportjának, a Luminornak a felvásárlásáról.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,9 százalékos pluszban áll.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén,

a blue chipek közül az OTP, a Mol és a Magyar Telekom árfolyama emelkedik,

miközben csak a Richter árfolyama esik. A magyar tőzsde az OTP-nek köszönhetően teljesít ma ilyen jól; a társaság megállapodást írt alá a Luminor megvásárlásáról, amely a Balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A magyar midcapek ma vegyesen teljesítenek, a 18 részvény felének az árfolyama emelkedik, a másik feléé viszont esik. A legjobban a BIF teljesít, amelynek az árfolyama 1,5 százalékot emelkedett, az Akko papírjai viszont a lista végén állnak 5,1 százalékos eséssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 11,91 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde

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