Ralizik a magyar tőzsde, megállíthatatlan az OTP

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,9 százalékos pluszban áll.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén,
a blue chipek közül az OTP, a Mol és a Magyar Telekom árfolyama emelkedik,
miközben csak a Richter árfolyama esik. A magyar tőzsde az OTP-nek köszönhetően teljesít ma ilyen jól; a társaság megállapodást írt alá a Luminor megvásárlásáról, amely a Balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A magyar midcapek ma vegyesen teljesítenek, a 18 részvény felének az árfolyama emelkedik, a másik feléé viszont esik. A legjobban a BIF teljesít, amelynek az árfolyama 1,5 százalékot emelkedett, az Akko papírjai viszont a lista végén állnak 5,1 százalékos eséssel.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 11,91 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde
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