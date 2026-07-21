Ralizik az OTP a Luminor-felvásárlás hírére

Ázsiában felemás kereskedést láthattunk, Európában vegyes a kép. A magyar tőzsde viszont az OTP-nek köszönhetően felülteljesít; a társaság megállapodást írt alá a Luminor megvásárlásáról, amely a Balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja.
Kiderült: nagyon jó áron vásárolhatott be az OTP
Az OTP történetének legnagyobb felvásárlásáról eddig éppen a legfontosabb részletet nem lehetett tudni: azt, hogy mennyit fizethet a bank a Luminorért. Most azonban az egyik eladó közleménye olyan számviteli nyomot hagyott, amelyből már jóval többet lehet kiolvasni az ügylet árazásáról – és első ránézésre kifejezetten kedvező kép rajzolódik ki az OTP szempontjából.
Emelkedés Európában
Mérsékelt emelkedéssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,3 százalékkal került feljebb, a CAC 0,2 százalékot erősödött, a FTSE 100 azonban stagnál. A milánói börze is feljebb került 0,6 százalékkal, míg a spanyol piac 0,5 százalékot emelkedett.
A BUX-ot is felfelé húzza az OTP
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX indexet elsősorban az OTP húzza, amely tegnap bankvásárlást jelentett be.
Ugrik az OTP részvénye
2,2 százalkos ugrással indítja a napot az OTP árfolyama, miután kiderült: a társaság megállapodást írt alá a Blackstone által kezelt magántőkealapokból álló konzorciummal és a DNB Bankkal a Luminor megvásárlásáról, amely
a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja.
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Feljelentést tett Hadházy Ákos: gigantikus tőzsdei csalásról beszél
Hadházy Ákos Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy feljelentése nyomán a rendőrség nyomozást rendelt el egy, Tiborcz István érdekeltségeit érintő, általa tőzsdei csalásnak vélt ügyben. A politikus szerint Tiborcz többségi részvényese volt egy részvénytársaságnak, amely túlárazottan vásárolta meg egy hozzá köthető cég tulajdonrészét, ő pedig időközben értékesítette részvényeit. A leírásból és a csatolt dokumentumból kiderült, hogy az érintett tőzsdei társaság az Alteo. A vállalat közölte a Portfolio-val, hogy nem érkezett hozzájuk rendőrségi megkeresés, a konkrét Éltex-ügyben pedig nem kívánnak nyilatkozni.
Történelmi lépésre szánta el magát az OTP - Mit mondanak az elemzők?
Az OTP Bank tegnap este váratlanul bejelentette, hogy története legnagyobb felvásárlását hajtja végre, megveszi a Baltikum egyik legnagyobb bankját, a Luminort. Bukta Gábor, Concorde elemzési üzletág vezetője értékelte a tranzakciót.
Emelkedés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot esett, a S&P 500 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq stagnált.
- Vegyesen teljesítettek az ázsiai és csendes-óceáni térség tőzsdéi. A japán Nikkei 225 index 1,63 százalékkal, a Topix pedig 1,8 százalékkal emelkedett. A dél-koreai Kospi 2 százalékkal került feljebb, miközben a Kosdaq 2,15 százalékkal esett. Az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,35 százalékkal gyengült. A kínai szárazföldi CSI 300 és a hongkongi Hang Seng egyaránt 0,18 százalékkal került lejjebb.
- Inkább pozitív felütéssel indulhat a nap Európa tőzsdéin: bár a DAX 0,1 százalékkal lejjebb kerülhet, de a CAC eközben 0,6 százalékot erősödhet, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,33 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,53 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,2 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma a legfontosabb esemény az MNB kamatdöntő ülése lehet, ahol a várakozások szerint 25 bázisponttal csökkenhet az alapkamat. Az euróövezetből az EKB banki hitelezési felmérése érkezik, amely a hitelkínálati feltételek szigorodását vagy lazulását és a hitelkeresletet térképezi fel, így a monetáris transzmisszió állapotának egyik legfontosabb visszajelzése. Ezt követi a német és az euróövezeti ZEW gazdasági hangulatindex, amely az elemzők és intézményi befektetők várakozásait méri, és előretekintő mutatóként érzékenyen jelzi a konjunktúra fordulópontjait.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,5 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 47,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 839,26
|-0,6%
|-1,3%
|0,5%
|7,9%
|16,9%
|50,2%
|S&P 500
|7 443,28
|-0,2%
|-1,0%
|-0,8%
|8,7%
|18,2%
|72,2%
|Nasdaq
|28 604,23
|0,0%
|-2,3%
|-5,9%
|13,3%
|24,0%
|94,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 141,12
|0,0%
|-4,6%
|-10,0%
|27,4%
|61,1%
|134,2%
|Hang Seng
|25 143,05
|2,4%
|3,8%
|5,1%
|-1,9%
|1,3%
|-7,8%
|CSI 300
|4 598,32
|1,5%
|-2,1%
|-6,9%
|-0,7%
|13,3%
|-10,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 846,69
|0,1%
|-1,1%
|-0,6%
|1,5%
|2,3%
|63,3%
|CAC
|8 340,11
|0,0%
|-0,3%
|-1,0%
|2,3%
|6,6%
|31,4%
|FTSE
|10 524,76
|-0,7%
|0,3%
|1,6%
|6,0%
|17,0%
|53,0%
|FTSE MIB
|51 862,79
|0,0%
|-1,8%
|-1,9%
|15,4%
|28,7%
|115,1%
|IBEX
|19 206,9
|-0,1%
|-0,7%
|-0,7%
|11,0%
|37,3%
|129,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|141 600,8
|0,4%
|0,3%
|2,9%
|27,5%
|39,8%
|197,3%
|ATX
|6 396,8
|0,5%
|-1,0%
|-2,0%
|20,1%
|42,6%
|90,1%
|PX
|2 592,09
|0,3%
|-0,7%
|1,1%
|-3,5%
|18,4%
|118,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 750
|0,6%
|-0,8%
|1,8%
|27,5%
|56,0%
|179,5%
|Mol
|4 224
|1,4%
|2,8%
|11,5%
|43,7%
|38,5%
|83,0%
|Richter
|11 930
|-0,4%
|0,3%
|1,7%
|20,9%
|17,0%
|45,0%
|Magyar Telekom
|2 636
|-0,2%
|-0,2%
|-4,3%
|47,1%
|48,8%
|513,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|84,38
|1,1%
|6,5%
|5,0%
|47,4%
|23,1%
|25,6%
|Brent
|89,34
|1,5%
|7,2%
|11,1%
|46,8%
|28,9%
|28,5%
|Arany
|4 014,55
|0,2%
|0,0%
|-3,3%
|-7,2%
|19,7%
|121,8%
|Devizák
|EURHUF
|361,0500
|-0,4%
|1,0%
|2,7%
|-6,0%
|-9,5%
|0,4%
|USDHUF
|316,5162
|-0,1%
|0,9%
|3,2%
|-3,2%
|-7,6%
|3,6%
|GBPHUF
|425,7400
|-0,3%
|0,8%
|4,9%
|-3,4%
|-7,5%
|2,5%
|EURUSD
|1,1407
|-0,3%
|0,0%
|-0,5%
|-2,9%
|-2,1%
|-3,0%
|USDJPY
|162,4050
|0,0%
|0,0%
|0,8%
|3,6%
|9,4%
|47,7%
|GBPUSD
|1,3433
|-0,1%
|0,4%
|1,5%
|-0,1%
|-0,1%
|-1,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|65 212,6
|2,1%
|4,7%
|2,7%
|-26,5%
|-44,7%
|118,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,59
|1,0%
|-0,5%
|3,1%
|10,2%
|3,7%
|280,0%
|10 éves német állampapírhozam
|3,12
|0,8%
|1,4%
|4,4%
|8,9%
|17,4%
|-787,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,47
|-0,8%
|4,3%
|3,9%
|-20,3%
|-22,8%
|93,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: NatanaelGinting
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