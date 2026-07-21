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FONTOS Kiderült: nagyon jó áron vásárolhatott be az OTP
Ralizik az OTP a Luminor-felvásárlás hírére
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Ralizik az OTP a Luminor-felvásárlás hírére

Portfolio
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Ma is elsősorban az iráni fejleményekre figyelnek a befektetők világszerte, illetve a felpörgő második negyedéves gyorsjelentési szezon mozgatja még a tőzsdéket. Ezeken felül fontos gazdasági adatok is jönnek ma: az euróövezetből az EKB banki hitelezési felmérése érkezik, amely a hitelkínálati feltételek szigorodását vagy lazulását és a hitelkeresletet térképezi fel, így a monetáris transzmisszió állapotának egyik legfontosabb visszajelzése. Ezt követi a német és az euróövezeti ZEW gazdasági hangulatindex, amely az elemzők és intézményi befektetők várakozásait méri, és előretekintő mutatóként érzékenyen jelzi a konjunktúra fordulópontjait.

Ázsiában felemás kereskedést láthattunk, Európában vegyes a kép. A magyar tőzsde viszont az OTP-nek köszönhetően felülteljesít; a társaság megállapodást írt alá a Luminor megvásárlásáról, amely a Balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja.
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Kiderült: nagyon jó áron vásárolhatott be az OTP

Az OTP történetének legnagyobb felvásárlásáról eddig éppen a legfontosabb részletet nem lehetett tudni: azt, hogy mennyit fizethet a bank a Luminorért. Most azonban az egyik eladó közleménye olyan számviteli nyomot hagyott, amelyből már jóval többet lehet kiolvasni az ügylet árazásáról – és első ránézésre kifejezetten kedvező kép rajzolódik ki az OTP szempontjából.

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Kiderült: nagyon jó áron vásárolhatott be az OTP
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Emelkedés Európában

Mérsékelt emelkedéssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,3 százalékkal került feljebb, a CAC 0,2 százalékot erősödött, a FTSE 100 azonban stagnál. A milánói börze is feljebb került 0,6 százalékkal, míg a spanyol piac 0,5 százalékot emelkedett.

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A BUX-ot is felfelé húzza az OTP

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX indexet elsősorban az OTP húzza, amely tegnap bankvásárlást jelentett be.

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A BUX-ot is felfelé húzza az OTP
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Ugrik az OTP részvénye

2,2 százalkos ugrással indítja a napot az OTP árfolyama, miután kiderült: a társaság megállapodást írt alá a Blackstone által kezelt magántőkealapokból álló konzorciummal és a DNB Bankkal a Luminor megvásárlásáról, amely

a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

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Feljelentést tett Hadházy Ákos: gigantikus tőzsdei csalásról beszél

Hadházy Ákos Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy feljelentése nyomán a rendőrség nyomozást rendelt el egy, Tiborcz István érdekeltségeit érintő, általa tőzsdei csalásnak vélt ügyben. A politikus szerint Tiborcz többségi részvényese volt egy részvénytársaságnak, amely túlárazottan vásárolta meg egy hozzá köthető cég tulajdonrészét, ő pedig időközben értékesítette részvényeit. A leírásból és a csatolt dokumentumból kiderült, hogy az érintett tőzsdei társaság az Alteo. A vállalat közölte a Portfolio-val, hogy nem érkezett hozzájuk rendőrségi megkeresés, a konkrét Éltex-ügyben pedig nem kívánnak nyilatkozni.

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Feljelentést tett Hadházy Ákos: gigantikus tőzsdei csalásról beszél
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Történelmi lépésre szánta el magát az OTP - Mit mondanak az elemzők?

Az OTP Bank tegnap este váratlanul bejelentette, hogy története legnagyobb felvásárlását hajtja végre, megveszi a Baltikum egyik legnagyobb bankját, a Luminort. Bukta Gábor, Concorde elemzési üzletág vezetője értékelte a tranzakciót.

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Történelmi lépésre szánta el magát az OTP - Mit mondanak az elemzők?
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Emelkedés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot esett, a S&P 500 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq stagnált.
  • Vegyesen teljesítettek az ázsiai és csendes-óceáni térség tőzsdéi. A japán Nikkei 225 index 1,63 százalékkal, a Topix pedig 1,8 százalékkal emelkedett. A dél-koreai Kospi 2 százalékkal került feljebb, miközben a Kosdaq 2,15 százalékkal esett. Az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,35 százalékkal gyengült. A kínai szárazföldi CSI 300 és a hongkongi Hang Seng egyaránt 0,18 százalékkal került lejjebb.
  • Inkább pozitív felütéssel indulhat a nap Európa tőzsdéin: bár a DAX 0,1 százalékkal lejjebb kerülhet, de a CAC eközben 0,6 százalékot erősödhet, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,33 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,53 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,2 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma a legfontosabb esemény az MNB kamatdöntő ülése lehet, ahol a várakozások szerint 25 bázisponttal csökkenhet az alapkamat. Az euróövezetből az EKB banki hitelezési felmérése érkezik, amely a hitelkínálati feltételek szigorodását vagy lazulását és a hitelkeresletet térképezi fel, így a monetáris transzmisszió állapotának egyik legfontosabb visszajelzése. Ezt követi a német és az euróövezeti ZEW gazdasági hangulatindex, amely az elemzők és intézményi befektetők várakozásait méri, és előretekintő mutatóként érzékenyen jelzi a konjunktúra fordulópontjait.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,5 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 47,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 839,26 -0,6% -1,3% 0,5% 7,9% 16,9% 50,2%
S&P 500 7 443,28 -0,2% -1,0% -0,8% 8,7% 18,2% 72,2%
Nasdaq 28 604,23 0,0% -2,3% -5,9% 13,3% 24,0% 94,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 141,12 0,0% -4,6% -10,0% 27,4% 61,1% 134,2%
Hang Seng 25 143,05 2,4% 3,8% 5,1% -1,9% 1,3% -7,8%
CSI 300 4 598,32 1,5% -2,1% -6,9% -0,7% 13,3% -10,0%
Európai részvényindexek              
DAX 24 846,69 0,1% -1,1% -0,6% 1,5% 2,3% 63,3%
CAC 8 340,11 0,0% -0,3% -1,0% 2,3% 6,6% 31,4%
FTSE 10 524,76 -0,7% 0,3% 1,6% 6,0% 17,0% 53,0%
FTSE MIB 51 862,79 0,0% -1,8% -1,9% 15,4% 28,7% 115,1%
IBEX 19 206,9 -0,1% -0,7% -0,7% 11,0% 37,3% 129,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 141 600,8 0,4% 0,3% 2,9% 27,5% 39,8% 197,3%
ATX 6 396,8 0,5% -1,0% -2,0% 20,1% 42,6% 90,1%
PX 2 592,09 0,3% -0,7% 1,1% -3,5% 18,4% 118,9%
Magyar blue chipek              
OTP 44 750 0,6% -0,8% 1,8% 27,5% 56,0% 179,5%
Mol 4 224 1,4% 2,8% 11,5% 43,7% 38,5% 83,0%
Richter 11 930 -0,4% 0,3% 1,7% 20,9% 17,0% 45,0%
Magyar Telekom 2 636 -0,2% -0,2% -4,3% 47,1% 48,8% 513,7%
Nyersanyagok              
WTI 84,38 1,1% 6,5% 5,0% 47,4% 23,1% 25,6%
Brent 89,34 1,5% 7,2% 11,1% 46,8% 28,9% 28,5%
Arany 4 014,55 0,2% 0,0% -3,3% -7,2% 19,7% 121,8%
Devizák              
EURHUF 361,0500 -0,4% 1,0% 2,7% -6,0% -9,5% 0,4%
USDHUF 316,5162 -0,1% 0,9% 3,2% -3,2% -7,6% 3,6%
GBPHUF 425,7400 -0,3% 0,8% 4,9% -3,4% -7,5% 2,5%
EURUSD 1,1407 -0,3% 0,0% -0,5% -2,9% -2,1% -3,0%
USDJPY 162,4050 0,0% 0,0% 0,8% 3,6% 9,4% 47,7%
GBPUSD 1,3433 -0,1% 0,4% 1,5% -0,1% -0,1% -1,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 65 212,6 2,1% 4,7% 2,7% -26,5% -44,7% 118,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,59 1,0% -0,5% 3,1% 10,2% 3,7% 280,0%
10 éves német állampapírhozam 3,12 0,8% 1,4% 4,4% 8,9% 17,4% -787,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,47 -0,8% 4,3% 3,9% -20,3% -22,8% 93,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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