Történelmi lépésre szánta el magát az OTP - Mit mondanak az elemzők? (2.)

Az OTP tegnap este váratlanul bejelentette, hogy megvásárolja a Luminort a Blackstone-tól és a DNB Banktól. Ezzel lezárulhat a közel két éve tartó találgatás, amely a Bloomberg 2024-es értesüléseivel kezdődött. A hírek szerint akkor az OTP és az UniCredit is nem kötelező érvényű ajánlatot tett a bankra, miközben a Blackstone megközelítőleg 1,2-szeres könyv szerinti értéken kívánt kiszállni a befektetésből – írja ma reggel elemzésében Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágának vezetője.
A Concorde véleménye szerint a tranzakció kedvezően illeszkedik az OTP növekedési és diverzifikációs stratégiájába. A menedzsment egy viszonylag kedvező árazású, jelenleg nem teljesen hatékonyan működtetett bankot találhatott, amely kiegyensúlyozott lakossági és vállalati ügyfélállománnyal rendelkezik, és megfelelő átalakítással hosszabb távon jövedelmező befektetéssé válhat. A tranzakció hatósági engedélyekhez kötött, és az elemző
becslései szerint mintegy 13 százalékkal növelheti az OTP Csoport eszközállományát, valamint hozzávetőleg 5 százalékkal járulhat hozzá a csoportszintű eredményhez.
A magyarországi politikai környezetben bekövetkezett történelmi változást követően kevésbé tart attól a Concorde, hogy politikai tényezők akadályozhatják a tranzakció sikeres lezárását. A versenyhelyzetet is kedvezőbbnek látja Bukta Gábor, mivel az UniCredit figyelmét jelenleg nagyrészt a Commerzbank felvásárlása köti le.
A tranzakció jelentős földrajzi terjeszkedést jelent az OTP számára, amely a jelenlegi közép-kelet-európai, balkáni és FÁK-régiós jelenlétét az Európai Unió balti tagállamaira is kiterjeszti. A Luminor a Baltikum vezető független bankja és a régió harmadik legnagyobb pénzügyi szolgáltatója. Észtországban, Lettországban és Litvániában működik, 2025-ben pedig 15,9 milliárd eurós mérlegfőösszeggel, 158 millió eurós adózott eredménnyel és 1,9 milliárd eurós saját tőkével rendelkezett.
A 2024-es közgyűlésen Csányi Sándor elnök-vezérigazgató már utalt arra, hogy az OTP történetének legnagyobb európai akvizíciójára készülhet. Ezeket a terveket azonban akkor háttérbe szorították a Fidesszel és annak Oroszországhoz fűződő szoros kapcsolataival összefüggő politikai aggályok. A Bloomberg 2024 januárjában arról számolt be, hogy a Blackstone tanácsadókkal egyeztetett a Luminor értékesítéséről. A Blackstone a bankot 1,2-szeres könyv szerinti értéken kívánta eladni, miközben a Luminor saját tőkéje 2023 végén 1,7 milliárd eurót tett ki. A balti bank abban az évben 195 millió eurós nettó eredményt ért el, ami éves alapon 56 százalékos növekedést jelentett, miközben a sajáttőke-arányos megtérülés 3,6 százalékponttal, 11,6 százalékra emelkedett. Ez hozzávetőleg 2 milliárd eurós értékeltséget indokolt volna.
Versenypozícióját tekintve a Luminor Észtországban a Swedbankkal együtt piacvezető, hozzávetőleg 28 százalékos részesedéssel. Lettországban és Litvániában kisebb, de továbbra is releváns szereplő, miközben Litvániában egyre nagyobb nyomást gyakorol rá a Revolut gyors térnyerése. A balti országok makrogazdasági környezete 2025 során kedvezőbbé vált: mindhárom gazdaságban újraindult a növekedés, emelkednek a reálbérek, miközben az államadósság továbbra is alacsony. Ez 2026-ban hozzájárulhat a kamatmarzsok stabilizálódásához, miután az EKB kamatcsökkentéseinek hatása teljes mértékben átgyűrűzik a banki eredményekbe.
Miért kívánt kiszállni a Blackstone és a DNB?
A Luminor Bank jelenleg a Luminor Holdingon keresztül egy konzorcium tulajdonában áll. A Blackstone által kezelt magántőkealapok 80,05 százalékos, míg a DNB Bank 19,95 százalékos részesedéssel rendelkezik.
Az eladási szándék mögött két erős indok állhat: egy technikai és egy fundamentális tényező. A Blackstone 2018–2019 körül szerezte meg többségi részesedését a Luminorban, a 7–8 éves befektetési időtáv pedig megfelel a magántőkealapok szokásos életciklusának. A tranzakció ezért a Blackstone alapjai számára természetes kiszállási pontot jelenthet. Emellett a DNB fokozatosan csökkentette közvetlen balti kitettségét, hogy erőforrásait elsősorban a skandináv anyaországaira összpontosíthassa.
Fundamentális szempontból a bankszektor jövedelmezősége 2024 és 2025 között számottevően romlott, elsősorban az eurókamatok csökkenése és a visszafogott eszköznövekedés következtében. Bár a hitel-betét arány 2025 végére 7 százalékponttal, 100 százalékra emelkedett, a hitelminőség enyhén romlott, miközben a költségekre elsősorban a magasabb informatikai ráfordítások gyakoroltak nyomást.
Miért kedvező a tranzakció az OTP számára?
A tranzakció az OTP első érdemi felvásárlását jelenti az eurózónában, és a csoport működését az érettebb és ellenállóbb európai bankpiacok irányába tereli. Ez hosszabb távon akár az OTP működési környezetének és értékeltségének megítélését is javíthatja. Az orosz fenyegetettség miatt a balti államok várhatóan tovább növelik védelmi kiadásaikat, ami tartós keresletet teremthet a vállalati és infrastrukturális hitelezés iránt. Ennek eredményeként a banki működési környezet várhatóan továbbra is kedvező marad.
Litvánia gazdasága az előrejelzések szerint 2026-ban 3,2 százalékkal, 2027-ben pedig 3,0 százalékkal bővülhet. Lettország GDP-növekedése 2026-ban 2,0 százalék lehet, amely 2027-re 2,4 százalékra gyorsulhat. Észtországban 2026-ra 2,8 százalékos, 2027-re pedig már 3,5 százalékos gazdasági növekedést várnak.
Vételár
A vételárat nem hozták nyilvánosságra. A Concorde elemzőjének becslései szerint azonban a tranzakció hozzávetőleg a könyv szerinti érték 1,0-szeresén valósulhat meg, mivel a Luminor sajáttőke-arányos megtérülése 2025-ben 8,6 százalékra csökkent, ami mintegy 3 százalékpontos romlást jelent 2023-hoz és 2024-hez képest.
Ez körülbelül 1,9 milliárd eurós vételárat valószínűsít, amely közel áll a Blackstone által 2024-ben megcélzott, hozzávetőleg 2 milliárd eurós értékeltséghez.
Tőkeallokáció
Bár a tranzakció mind a balti bankszektor, mind az OTP történetének legnagyobb bankfelvásárlása lehet, a Concorde várakozásai szerint nem veszélyezteti az OTP saját részvény-visszavásárlási programjának folytatását, amely akár már ezen a héten lezárulhat.
Elsősorban arra számít az elemző, hogy a tranzakció legkorábban 2027 második felében zárulhat le. Az OTP időközben közel 4 milliárd eurónyi többlettőkét halmozott fel, amely nem tartalmazza a több mint 2 milliárd euró értékű saját részvényállományt. Ez utóbbi szintén felhasználható lehet abban az esetben, ha a bank részben saját részvények ellenében vásárolná meg az eszközt.
Emellett az OTP 2026 júniusában 1 milliárd euró értékben bocsátott ki alárendelt kötvényeket, javítva tőkemegfelelését. Ez részben már a tranzakció előkészítését szolgálhatta, összhangban a bank korábbi gyakorlatával, amely szerint a nagyobb akvizíciók előtt megerősíti tőkehelyzetét.
Milyen árfolyamreakcióra számít a Concorde?
Az OTP korábbi nagyobb akvizíciós bejelentéseit jellemzően visszafogott vagy mérsékelten pozitív árfolyamreakció követte, miközben a három hónapos teljesítményt jelentős mértékben meghatározták az általános piaci körülmények. Ugyanakkor az OTP eddigi legnagyobb akvizíciójának, a szlovén NKBM megvásárlásának 2021. május 31-i bejelentését követően a részvény árfolyama három hónap alatt 14 százalékkal emelkedett. Az NKBM könyv szerinti értéke akkor megközelítőleg 1 milliárd euró volt.
A befektetők az elmúlt időszakban többször is számonkérték a menedzsmenten, hogy mikor kerül sor újabb bankvásárlásra, és gyakran kritizálták a társaság tőkeallokációs politikáját is. Mindezek alapján a mai kereskedés kezdetén pozitív árfolyamreakcióra számít a Concorde.
Kockázati profil
Rövid távon a legfontosabb bizonytalanságot a hatósági engedélyezési folyamat időigénye, valamint a balti bankszektor nettó kamatmarzsainak normalizálódása jelenti.
A tranzakcióhoz mindhárom balti ország, Magyarország és az Európai Unió illetékes hatóságainak jóváhagyása szükséges, ami hosszadalmas folyamatot eredményezhet. Emellett a balti bankok kamatbevételei csökkennek az EKB kamatcsökkentéseinek hatására, ami rövid távon mérsékelheti a Luminor eredmény-hozzájárulását. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy mindhárom balti állam Oroszországgal vagy Fehéroroszországgal határos. Ez a NATO-tagság és az európai uniós integráció által biztosított strukturális védőháló ellenére is magasabb geopolitikai kockázati prémiumot indokol. Az akvizíció várhatóan csökkenti majd az OTP tőkemegfelelési mutatóit is, bár a 2026. júniusi kötvénykibocsátás arra utal, hogy a menedzsment előre felkészült erre a hatásra. Végül végrehajtási kockázatokkal is számolni kell. Az OTP egy összetett működési környezetbe lép be, ahol a menedzsmentnek három különböző ország szabályozási, működési és versenypiaci sajátosságait kell egyszerre kezelnie, miközben a versenynyomás is jelentős.
update:
Korábban azt feltételezte a Concorde, hogy az OTP 1 körüli P/V szorzón vásárolhatja meg a Luminort a Blackstone-tól és a DNB-től. Egy külön közleményben azonban a DNB bejelentette, hogy 1 milliárd norvég koronának megfelelő leírást fog végrehajtani. Mivel 2025 végén a Luminor stake 4,1 milliárd norvég korona volt a DNB könyveiben, a felvásárlási ár 0,75x körüli P/BV szorzót implikál, ami alapján 1,4 milliárd euró körüli összeget fizethet az OTP, közel 500 millió euróval kevesebbet, mint amit eredetileg becsült a Concorde.
Ha valóban így van, akkor ez egyértelműen még pozitívabb az OTP szempontjából
– közölte a Concorde elemzője.
Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images
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