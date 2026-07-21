Új arc, régi csillogás: tényleg fordul a Victoria’s Secret sztorija?

A Victoria’s Secret hosszú éveken keresztül nem egyszerűen fehérneműmárka volt, hanem a kategória meghatározó kulturális szereplője. A látványos divatshow-k, az Angels-modellkultusz és az erősen szexualizált kommunikáció olyan prémium, aspirációs imázst épített, amely sokáig működött. A probléma akkor jelent meg, amikor a fogyasztói ízlés elkezdett változni, a márka pedig túl lassan reagált.
A vásárlók egyre inkább kényelmet, szélesebb méretválasztékot, hitelesebb kommunikációt és kevésbé kizáró szépségideált kerestek. Eközben olyan versenytársak, mint az Aerie, a Skims vagy a Savage X Fenty, pontosan erre építettek: nem a hagyományos „tökéletes modell” képet adták el, hanem a testpozitívabb, hétköznapibb és funkcionálisabb fehérneművásárlást. A Victoria’s Secret korábbi üzenete így egyre kevésbé tűnt modernnek, és a márka fokozatosan elveszítette kapcsolatát a fiatalabb fogyasztókkal.
A mostani fordulat ezért többről szól, mint néhány jobb negyedéves számról. A vállalatnak azt kell bizonyítania, hogy újra lehet egyszerre vonzó, nőies és prémium, anélkül hogy visszatérne a korábbi, egyre kevésbé működő márkaformulához. Ha ez sikerül, a Victoria’s Secret nemcsak eladásokat nyerhet vissza, hanem azt az árazási erőt is, amelyet a márka relevanciájának gyengülésével részben elveszített.
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