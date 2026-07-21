Vezetőváltás a DH Groupnál

Máté Ferenc magyarországi country manageri megbízatása július 1-jei hatállyal szűnt meg – közölte a DH Group. A társaság hazai működését az átmeneti időszakban, augusztus végéig Gay Dymschiz csoportvezérigazgató irányítja.
Az operatív feladatokat szeptember 1-jétől Koch András veszi át.
Az új vezető több mint húszéves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szolgáltatási szektorban. Legutóbb az MBH Banknál dolgozott, ahol a Kiemelt Igazgatóság és Csoportműködés vezetőjeként a bankcsoport lakhatási szolgáltatásokra épülő stratégiájának kialakításáért, valamint a külső értékesítési csatornák átalakításáért felelt.
Koch András korábban a Fundamenta digitális üzletfejlesztési vezetője volt, emellett a Raiffeisen Banknál és az UniCredit Banknál is betöltött felsővezetői pozíciókat. Máté Ferenc a vezetőváltást követően igazgatósági tagként vesz részt a DH Group stratégiai irányításában.
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