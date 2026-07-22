Az Iberdrola bekebelezi Finnország vezető áramelosztóját

A 80 százalékos részesedésért az Iberdrola körülbelül 2 milliárd eurót fizet, a fennmaradó 20 százalék továbbra is az északi nyugdíjalapok, az AMF és az Elo kezében marad. Az Iberdrola a az ügylet lezárásakor 1 milliárd eurót fizet ki, a második, szintén nagyjából 1 milliárd eurós részletet pedig legfeljebb 30 hónapon belül teljesíti.
A tranzakció lezárása 2027 első negyedévére várható, a szükséges hatósági jóváhagyások függvényében.
A finn Caruna az ország vezető áramelosztója: mintegy 1,5 millió embert szolgál ki, ami Finnország lakosságának több mint 20 százaléka, körülbelül 89 ezer kilométeres hálózaton keresztül. 2025-ben 4,4 TWh megújuló energiát tápláltak be a hálózatba, 1924 MW csatlakoztatott megújuló termelői kapacitás mellett.
Az Iberdrola, amely eddig elsősorban megújuló energiás beruházásairól volt ismert,
egyre inkább a hálózati üzletágat is stratégiájának egyik pilléreként kezeli.
A csoport az akvizíció mellett tervezi az infrastruktúra korszerűsítését is, amelyre a több megújuló termelés integrálásához és a villamosítással járó növekvő kereslet kiszolgálásához van szükség.
Az átstrukturálás nem egyedi, a spanyol cég például tavaly adta el magyarországi szélerőmű portfólióját.
A lépés tovább erősíti az Iberdrola kitettségét a szabályozott bevételek felé. A vállalat 2026 első negyedéves eredményei szerint a hálózati üzletág korrigált EBITDA-ja 2,048 milliárd euró volt, ami 9 százalékos éves növekedést jelent.
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