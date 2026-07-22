Azonnal lecsapott az amerikai hatóság: súlyos hibát követett el a Ryanair vezére a horrorincidens után

Az ügyben vizsgálódó hatóság szerdán közzétett levelében rámutatott, hogy

O'Leary a hét eleji pénzügyi beszámolóján tett megjegyzéseivel megsértette a légi balesetek kivizsgálására vonatkozó nemzetközi szabályokat.

A vezérigazgató ugyanis saját véleményt fogalmazott meg a történtekről, sőt a lehetséges vizsgálati irányokat is felvázolta.

A szókimondó stílusáról ismert cégvezető azt sugallta, hogy a balesetet külső tényező, úgynevezett idegen tárgy okozta sérülés idézte elő, nem pedig a repülőgép kora vagy karbantartási hiányosságok. Jennifer Homendy, az NTSB elnöke levelében tisztázta, hogy a szervezet még semmilyen hivatalos megállapítást nem tett, és

a szakértők egyelőre nem zárták ki a gép életkorának vagy szervizelésének szerepét sem.

Bár a vizsgálatban közreműködő felek számára tiltott a nyilvános nyilatkozattétel a folyamatban lévő eljárásokról, az NTSB csak ritkán folyamodik ilyen nyílt megrováshoz. Legutóbb a Boeing egyik vezetőjét marasztalták el a 2024-es incidens kapcsán, amikor egy Boeing 737 MAX típusú gép törzsének egyik burkolóeleme szakadt le röviddel a felszállás után. Akkor a hatóság még szigorúbb intézkedést hozott, így megtiltotta a repülőgépgyártónak a vizsgálati adatok megismerését, valamint a hivatalos meghallgatáson való kérdésfelvételt is.

A mostani eset során a Ryanair leányvállalata, a Malta Air által üzemeltetett Boeing 737-es hajtott végre kényszerleszállást, miután nem sokkal a Thesszalonikiből történt felszállás után kitört az egyik utastéri ablak. A feltételezések szerint egy hajtóműhiba indította el azt a láncreakciót, amelynek során a turbina egyik leváló alkatrésze az ablaknak csapódott.

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