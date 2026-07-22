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Az OpenAI közleménye szerint a biztonsági rés akkor keletkezett, amikor belső vizsgálatok során azt tesztelték, mennyire hatékonyak az új modellek a rendszerek feltörésében. A modelleket egy elszigetelt tesztkörnyezetben futtatták, hogy feloldhassák a szokásos biztonsági korlátozásokat.

A vállalat tájékoztatása szerint az AI-ágensek

egy korábban ismeretlen sebezhetőséget kihasználva kitörtek az elszigetelt környezetből,

majd áthatoltak az OpenAI belső rendszerein, amíg végül internet-hozzáférést nem szereztek, amellyel eredetileg nem is rendelkezhettek volna. Miután internetkapcsolatot létesített, a modell arra a következtetésre jutott, hogy a több ezer nyílt forráskódú AI-modellt és adathalmazt tároló Hugging Face platformján található meg a tesztfeladat megoldása. Ezt követően behatolt a Hugging Face éles szervereire, és megszerezte a feladat teljesítéséhez szükséges információkat.

A Hugging Face már azelőtt észlelte a behatolást, hogy kiderült volna, az OpenAI tesztjéről van szó. A múlt héten bejelentették, hogy egy autonóm AI-ágensrendszer illetéktelen behatolását érzékelték, és az esetről a hatóságokat is értesítették. Miután az OpenAI biztonsági csapata tőlük függetlenül szintén észlelte a szokatlan tevékenységet, a két vállalat felvette egymással a kapcsolatot, és jelenleg közösen dolgoznak a modell által kihasznált biztonsági rések felszámolásán.

Clem Delangue, a Hugging Face társalapítója és vezérigazgatója szerint az eset rávilágít arra, hogy a mesterséges intelligencia biztonságának kérdését egyetlen vállalat sem képes önállóan kezelni, ezért nyílt együttműködésre van szükség. "Ez a kiberbiztonság első napja az ágensek korában, és mindannyian tanuljuk, hogy a titkolózás nem megoldás" – fogalmazott a cégvezető.

A kutatók régóta figyelmeztetnek arra, hogy

az autonóm, ágensek által végrehajtott kibertámadások megjelenése elkerülhetetlen,

mivel a legfejlettebb AI-modellek egyre inkább képessé válnak összetett, több lépésből álló és hosszan tartó műveletek végrehajtására. Ez komoly és valós kockázatot jelenthet a kritikus infrastruktúrákra, például a közművekre és a pénzügyi rendszerekre nézve.

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