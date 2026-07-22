  • Megjelenítés
Bekövetkezett, amitől sokan rettegtek: kitört a tesztkörnyezetből és önálló hackelésbe kezdett a mesterséges intelligencia
Üzlet

Bekövetkezett, amitől sokan rettegtek: kitört a tesztkörnyezetből és önálló hackelésbe kezdett a mesterséges intelligencia

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az OpenAI beszámolója szerint a vállalat néhány kísérleti mesterségesintelligencia-modellje emberi beavatkozás nélkül tört ki az elszigetelt tesztkörnyezetéből, majd egy másik cég éles rendszereibe hatolt be, miközben egy kiberbiztonsági feladatot próbált kijátszani. A vállalat példátlannak nevezte az esetet, amely az egyik legelső olyan nyilvánosságra került kiberbiztonsági incidens, amikor egy AI-rendszer önállóan lépte át a tesztkörnyezet határait, és behatolt egy valós, külső rendszerbe - írta a CNN.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az OpenAI közleménye szerint a biztonsági rés akkor keletkezett, amikor belső vizsgálatok során azt tesztelték, mennyire hatékonyak az új modellek a rendszerek feltörésében. A modelleket egy elszigetelt tesztkörnyezetben futtatták, hogy feloldhassák a szokásos biztonsági korlátozásokat.

A vállalat tájékoztatása szerint az AI-ágensek

egy korábban ismeretlen sebezhetőséget kihasználva kitörtek az elszigetelt környezetből,

majd áthatoltak az OpenAI belső rendszerein, amíg végül internet-hozzáférést nem szereztek, amellyel eredetileg nem is rendelkezhettek volna. Miután internetkapcsolatot létesített, a modell arra a következtetésre jutott, hogy a több ezer nyílt forráskódú AI-modellt és adathalmazt tároló Hugging Face platformján található meg a tesztfeladat megoldása. Ezt követően behatolt a Hugging Face éles szervereire, és megszerezte a feladat teljesítéséhez szükséges információkat.

Még több Üzlet

Azonnal lecsapott az amerikai hatóság: súlyos hibát követett el a Ryanair vezére a horrorincidens után

Fontos jelentésekre várnak a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Szigorít az európai hatóság: veszélyes anyag rejtőzhet a mindennapi élelmiszerekben

A Hugging Face már azelőtt észlelte a behatolást, hogy kiderült volna, az OpenAI tesztjéről van szó. A múlt héten bejelentették, hogy egy autonóm AI-ágensrendszer illetéktelen behatolását érzékelték, és az esetről a hatóságokat is értesítették. Miután az OpenAI biztonsági csapata tőlük függetlenül szintén észlelte a szokatlan tevékenységet, a két vállalat felvette egymással a kapcsolatot, és jelenleg közösen dolgoznak a modell által kihasznált biztonsági rések felszámolásán.

Clem Delangue, a Hugging Face társalapítója és vezérigazgatója szerint az eset rávilágít arra, hogy a mesterséges intelligencia biztonságának kérdését egyetlen vállalat sem képes önállóan kezelni, ezért nyílt együttműködésre van szükség. "Ez a kiberbiztonság első napja az ágensek korában, és mindannyian tanuljuk, hogy a titkolózás nem megoldás" – fogalmazott a cégvezető.

A kutatók régóta figyelmeztetnek arra, hogy

az autonóm, ágensek által végrehajtott kibertámadások megjelenése elkerülhetetlen,

mivel a legfejlettebb AI-modellek egyre inkább képessé válnak összetett, több lépésből álló és hosszan tartó műveletek végrehajtására. Ez komoly és valós kockázatot jelenthet a kritikus infrastruktúrákra, például a közművekre és a pénzügyi rendszerekre nézve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Olajra lépett a forint
Hirtelen ellepték az ügyészek a híres bank központi irodáját: milliárdos adócsalást követhettek el a botrányos pénzügyi trükközéssel Németországban
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility