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Csak romok állnak a tervezett magyar sportközpont helyén, nyomoz a rendőrség
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Csak romok állnak a tervezett magyar sportközpont helyén, nyomoz a rendőrség

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Tíz évvel a támogatási döntés után még mindig nem készült el a Fradiváros első üteme, pedig a beruházásra 25 milliárd forintot kapott az FTC - tudósított az RTL Hiradó.

Leginkább csak bontási törmelék van a Fradiváros tervezett helyszínén, pedig a sportközpont egy részének tavaly év végére kellett volna elkészülnie. A tervek szerint több csarnokból és uszodából állt volna a beruházás.

Egy szurkoló tett bejelentést az Állami Számvevőszéknél, aminek nyomán

a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz.

Az RTL Híradónak Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár azt mondta: az FTC elszámolását nem fogadták el, ezért részletes vizsgálat indult, és további dokumentumokat kértek be a klubtól, tételes ellenőrzést rendeltek el az ügyben.

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Nem tudni, hogy mire ment el a 25 milliárd forint, de 2022-ben született egy kormányhatározat, ami engedélyezte, hogy a működést is finanszírozhassák a pénzből – hangzott el az RTL Hiradóban.

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