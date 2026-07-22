Drasztikus lépésre szánta el magát a Nike, futók milliói megérzik majd

A sportruházati és cipőgyártó vállalat bejelentése szerint

januártól kezdi meg a webáruházak leállítását és bezárását, és csak néhány licencpartnerével tesz majd kivételt.

A megszüntetendő szerződések pontos számát nem hozták nyilvánosságra, de a társaság tájékoztatása alapján jelenleg több mint ezer online értékesítő partnerük működik Kínában. A Nike indoklása szerint ezek a felületek túlságosan összetett és töredezett vásárlói élményt nyújtottak, és a partnerek is egyetértenek abban, hogy szükség van a piac újjászervezésére.

Kína tartós kihívást jelent Elliott Hill vezérigazgató számára, miközben a Nike biztató folyamatokat lát az olyan régiókban, mint Észak-Amerika, és erős keresletet tapasztal a futócipő-üzletágában. A kínai régió bevételei az elmúlt két évben folyamatosan csökkentek.

Hill a hónap elején közölte, hogy a Nike átfogó újraindítást tervez a kínai piacon. A vezérigazgató a negyedéves gyorsjelentést követő elemzői konferenciahíváson elmondta, hogy a cél egy olyan működés kialakítása, amely a partnerekkel együttműködve prémiumabb élményt nyújt, kulturálisan szorosabban kötődik a helyi piachoz, és jobban igazodik a kínai fogyasztók gyorsan változó igényeihez.

A stratégiaváltás részeként a Nike jelentős összegeket fektet saját üzlethálózatának fejlesztésébe, miközben partnereivel közösen a fizikai boltok színvonalát is emelni kívánja. A Citi elemzői szerint a lépés arra utal, hogy a sportszergyártó a magasabb jövedelmezőség érdekében hajlandó átmenetileg beérni kisebb árbevétellel is. Ugyanakkor rámutattak arra a kockázatra is, hogy a kínai fogyasztók a visszavonulást akár a piac feladásaként is értelmezhetik.

A Nike jó ideje dolgozik a fordulaton, de egyelőre a befektetők úgy tűnik, hogy nem hisznek benne, az árfolyam alakulása legalábbis ezt tükrözi.

Címlapkép forrása: Shutterstock