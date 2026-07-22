  • Megjelenítés
Drasztikus lépésre szánta el magát a Nike, futók milliói megérzik majd
Üzlet

Drasztikus lépésre szánta el magát a Nike, futók milliói megérzik majd

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Nike átfogó átalakításba kezd a kínai piacon, hogy megfordítsa az utóbbi évek gyengülő értékesítési trendjeit. A sportszergyártó ennek keretében több száz kínai forgalmazóval bontja fel az online értékesítésre vonatkozó megállapodásait - írja a Bloomberg.

A sportruházati és cipőgyártó vállalat bejelentése szerint

januártól kezdi meg a webáruházak leállítását és bezárását, és csak néhány licencpartnerével tesz majd kivételt.

A megszüntetendő szerződések pontos számát nem hozták nyilvánosságra, de a társaság tájékoztatása alapján jelenleg több mint ezer online értékesítő partnerük működik Kínában. A Nike indoklása szerint ezek a felületek túlságosan összetett és töredezett vásárlói élményt nyújtottak, és a partnerek is egyetértenek abban, hogy szükség van a piac újjászervezésére.

Kína tartós kihívást jelent Elliott Hill vezérigazgató számára, miközben a Nike biztató folyamatokat lát az olyan régiókban, mint Észak-Amerika, és erős keresletet tapasztal a futócipő-üzletágában. A kínai régió bevételei az elmúlt két évben folyamatosan csökkentek.

Még több Üzlet

Fontos jelentésekre várnak a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Nem működteti a Mol tovább a Mol Új Európa Alapítványt

Rendkívüli leépítésre készül a Porsche: munkavállalók ezreit érintheti a döntés

Hill a hónap elején közölte, hogy a Nike átfogó újraindítást tervez a kínai piacon. A vezérigazgató a negyedéves gyorsjelentést követő elemzői konferenciahíváson elmondta, hogy a cél egy olyan működés kialakítása, amely a partnerekkel együttműködve prémiumabb élményt nyújt, kulturálisan szorosabban kötődik a helyi piachoz, és jobban igazodik a kínai fogyasztók gyorsan változó igényeihez.

A stratégiaváltás részeként a Nike jelentős összegeket fektet saját üzlethálózatának fejlesztésébe, miközben partnereivel közösen a fizikai boltok színvonalát is emelni kívánja. A Citi elemzői szerint a lépés arra utal, hogy a sportszergyártó a magasabb jövedelmezőség érdekében hajlandó átmenetileg beérni kisebb árbevétellel is. Ugyanakkor rámutattak arra a kockázatra is, hogy a kínai fogyasztók a visszavonulást akár a piac feladásaként is értelmezhetik.

A Nike jó ideje dolgozik a fordulaton, de egyelőre a befektetők úgy tűnik, hogy nem hisznek benne, az árfolyam alakulása legalábbis ezt tükrözi.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlik a Nike-birodalom? Új sztárok hódítják meg a futókat és a tőzsdéket - Mutatunk pár izgalmas részvényt

nikearfolyam

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Olajra lépett a forint
Jön az újabb hőhullám: szinte hihetetlen forróságot jelez az egyik előrejelzés
Itt a történelmi csúcs a magyar tőzsdén!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility