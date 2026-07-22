Elmondták a szakértők, mikorra állhat helyre az olajpiac

A közel-keleti konfliktus miatt tovább mélyült az idei évre várható globális olajhiány, a Reuters által megkérdezett elemzők szerint ugyanakkor a közel-keleti szállítások helyreállása, az erős amerikai kitermelés és a gyengülő kínai kereslet 2027-re már túlkínálatba fordíthatja a piacot.

Az iráni konfliktus visszavetette a Perzsa-öböl kőolaj-kitermelését és -exporttját, emiatt az elemzők lefelé módosították rövid távú kínálati előrejelzéseiket, és elvetették az idei évre vonatkozó korábbi túlkínálati várakozásaikat. A Reuters által megkérdezett nyolc szakértő átlagosan napi 1,5 millió hordós hiánnyal számol 2026-ra, ami nagyjából a duplája az áprilisi felmérésben jelzett napi 750 ezer hordós deficitnek. A háború előtt ezzel szemben még napi 1,63 millió hordós többletet vártak az idei évre.

A felmérés szerint ugyanakkor a piac 2027-re magára találhat,

így akár napi 1,9 millió hordós túlkínálat is kialakulhat.

A 2027-re várható túlkínálat mögött több tényező húzódik meg, egyebek mellett a Hormuzi-szoros újranyitása után növekvő öböl menti szállítások, az OPEC+ termeléskorlátozásainak feloldása, valamint a robusztus amerikai és latin-amerikai kitermelés. Eközben a kínai kereslet várhatóan visszaesik, a HSBC ugyanis az elektrifikáció és a helyettesítési hatások miatt az idei évre napi 0,78 millió, 2027-re pedig napi 0,55 millió hordóval csökkentette előrejelzését a háború előtti szinthez képest.

A HSBC európai olaj- és gázpiaci kutatási vezetője szerint 2027 első negyedévének végére a globális olajkészletek visszatérhetnek a 2026. februári csúcsukra, teljesen ledolgozva a tavaszi és nyári csökkenést, majd akár új rekordokat is dönthetnek, meghaladva a 2020-as világjárvány idején tapasztalt szintet. A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint a globális kínálat júniusban napi 4,1 millió hordóval bővült, ám még mindig napi 9,4 millió hordóval maradt el a háború előtti szinttől. Az ügynökség jövőre napi 7,5 millió hordós növekedésre számít, feltéve, hogy a Hormuzi-szoroson keresztüli tranzit teljesen helyreáll.

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Forrás: Reuters

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