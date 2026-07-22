Fontos jelentésekre várnak a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Jó napja volt az OTP-nek és a Mol-nak
Mérsékelten pozitív hangulatban zajlik szerdán a kereskedés az európai tőzsdéken annak ellenére, hogy a közel-keleti feszültségek nem csillapodnak és az olajár ismét ugrik, a BUX is kis pluszban zárt.
Amikor minden dollár számít: ki nyeri meg az amerikai fogyasztót?
Az amerikai fogyasztók egyre inkább két táborra szakadnak: míg a tehetősebbek továbbra is költenek, az alacsonyabb jövedelmű háztartások minden dollárt kétszer is meggondolnak. Ez alapjaiban rajzolja át a diszkont-kiskereskedelem erőviszonyait, ahol a Dollar General és a Walmart ugyanazokért a vásárlókért küzd, de teljesen eltérő stratégiával. A következő negyedévekben az dőlhet el, hogy a szűkülő pénztárcák világában a közelség és a kisebb bevásárlások, vagy a méretből fakadó árelőny bizonyul erősebb fegyvernek.
Vegyes nyitás az USA-ban
Miközben az európai tőzsdéken egyre jobb a hangulat, az amerikai piacok vegyesen nyitották a mai kereskedést: a Dow 0,2 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,2 százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,5 százalékos mínuszban van. A befektetők az este érkező big tech gyorsjelentéseket várják, ugyanis ma teszi közzé legfrissebb számait a Tesla és az Alphabet.
Több tízmilliárd dolláros üzletet kötött az AMD és az Anthropic
Az AMD és az Anthropic több tízmilliárd dollár értékű megállapodást kötött mesterségesintelligencia-szerverekről. Az egyezség jelentősen erősíti az AMD pozícióját a piacvezető Nvidiával szemben, miközben biztosítja az Anthropic számára a rendkívül fontos számítási kapacitást - jelentette a WSJ.
Minden eddiginél magasabb célárak érkeztek az OTP-re!
Hétfőn történelmének legnagyobb akvizícióját jelentette be az OTP. A Luminor felvásárlásával a balti országokba is beteszi a lábát a magyar bankcsoport, erre pedig sorban reagálnak az elemzők: két nagyon magas célár is érkezett.
Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése
Egyre durvább összecsapások, szélesedő tengeri blokád és gyorsan emelkedő olajárak uralják a híreket a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Mindez azt jelenti, hogy európai befektetőként nemcsak a nyersanyaghiányra és a romló gazdasági kilátásokra kell gondolnunk, hanem jegybanki kamatemelésre is, amely még tovább ronthatja a részvény-és kötvénypiaci kilátásokat. A nagy jegybankok közül ezúttal először az Európai Központi Bank (EKB) emelt kamatot júniusban, most pedig eldőlhet, hogy az iráni helyzet eszkalálódása csak egy újabb epizód lesz a piacokon vagy egy nagyobb fordulat előszele.
Kitart az emelkedés
Továbbra is érdemi emelkedés látható az európai piacokon, a DAX 0,2 százaékos pluszban van, a CAC 0,9 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 1,4 százalékkal került feljebb. A magyar tőzsde ehhez képest nem tud menni a jó nemzetközi hangulattal, a BUX 0,4 százalékos mínuszban van.
Különös képlettel számolták ki: napokon belül meghátrálhat Donald Trump
Egy geopolitikai tanácsadó cég elemzői olyan matematikai modellt dolgoztak ki, amellyel megjósolható, mikor hátrál meg az amerikai elnök az Iránnal szemben indított, sokak szerint nehezen megnyerhető konfliktusban. A módszer a piaci mozgásokon alapul, kihasználva Donald Trump közismert érzékenységét a pénzügyi mutatók alakulására - jelentette a MarketWatch.
Minden eddiginél magasabb célárak érkeztek az OTP-re!
Hétfőn történelmének legnagyobb akvizícióját jelentette be az OTP. A Luminor felvásárlásával a balti országokba is beteszi a lábát a magyar bankcsoport, erre pedig sorban reagálnak az elemzők: két nagyon magas célár is érkezett.
Javul a hangulat Európában, de a BUX lemaradó
A délelőtt folyamán érdemben javult a hangulat az európai tőzsdéken, a DAX 0,6 százalékkal került feljebb, a CAC 0,7 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékos pluszban van. Az emelkedést néhány kedvező vállalati jelentés is hajtja, az Airbus 7 százalékkal drágul, miután a vállalat 5 milliárd eurós részvény-visszavásárlást jelentett be, 2029-re pedig közel kétszeres üzemi eredményt céloz; a Randstad több mint 7 százalékkal emelkedik, miután a vártnál gyorsabb bevételnövekedésről számolt be, ami a munkaerőpiaci kereslet javulását jelezheti.
A magyar piac eközben lemaradó, a BUX 0,6 százalékot esett, főleg az OTP gyengélkedése miatt, hiszen a bankpapír 1,4 százalékos mínuszban van.
Felpattant az olajár az amerikai külügyminiszter szavai után
Tovább drágul az olaj, miután az Egyesült Államok az éjszaka folyamán már a tizenegyedik egymást követő csapást mérte Iránra. Marco Rubio külügyminiszter szerint a Hormuzi-szoros ellenőrzése jelenti a legfőbb akadályt a két fél közötti megegyezésben, Irán azonban nem veszi komolyan a tárgyalásokat - írta meg a CNBC.
Már minden harmadik eladott plug-in hibrid autó kínai Európában
Az európai piacon egyre erőteljesebben törnek előre a kínai autómárkák, amelyek a múlt hónapban már a frissen értékesített plug-in hibridek több mint harmadáért feleltek, miközben igyekeznek megelőzni az esetleges újabb uniós védővámokat - jelentette a Bloomberg.
Oldalazás Európában
Iránykereséssel kezdik a napot az európai tőzsdék, a DAX stagnál, a CAC és a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot esett. Olaszországban és Spanyolországban inkább negatív hangulat látszik, az olasz tőzsde 0,2 százalékkal, a spany piac pedig 0,5 százalékkal került lejjebb.
Kis esés a magyar tőzsdén
Kisebb esés látható az európai tőzsdéken a nyitás után, a magyar piac is a negatív tartományban kezdte a napot tegnapi nagy emelkedést követően.
Összeomlott a befektetők kedvenc szektora - Hogyan tovább innen?
Néhány hét alatt nagyot fordult az idei év egyik legfelkapottabb tőzsdei sztorija. A legnagyobb nyertesek árfolyama világszerte beszakadt, a meghatározó amerikai szektorindex pedig hivatalosan is medvepiacba került. A helyzet azért különösen érdekes, mert a vállalati eredmények egyelőre nem összeomlást, hanem továbbra is rendkívüli növekedést mutatnak. Megnéztük, hogy a friss elemzések szerint egyszerű korrekció vagy egy tartósabb lejtmenet kezdődött-e ezeknél a részvényeknél.
Hirtelen feltámadt a hetek óta zuhanó részvénypiac - Mi történik?
Erőteljes emelkedésnek indult a dél-koreai tőzsde, miután a jelek szerint a végéhez közeledik a tőkeáttételes pozíciók leépítése, amely korábban közel 30 százalékkal vetette vissza a koreai részvényindexet a csúcsáról. A fordulat érdemi megkönnyebbülést hozott a hetek óta tartó eladási hullám után - tudósított a Bloomberg.
Kéthetes csúcson az arany
Szerdán kéthetes csúcsra drágult az arany, miközben a befektetők a közel-keleti konfliktus eszkalálódásának hatásait mérlegelték, és a jövő heti Fed-ülésre vártak, amelytől iránymutatást remélnek a kamatpálya jövőbeli alakulásával kapcsolatban.
Óvatos emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,9 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,48 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,9 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 1,11 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,57 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,14 százalékkal kerülhet feljebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,04 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,15 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1,48 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza az NGM a központi alrendszer júniusi államháztartási egyenlegét közli, amely a hiánycél tarthatóságáról és az év hátralévő részének költségvetési pályájáról ad támpontot. Nemzetközi fronton a brit júniusi infláció áll a középpontban; a szolgáltatásinfláció és a maginfláció ragadóssága miatt közvetlenül mozgathatja a Bank of England kamatpályáját és a fontot.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 2,7 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 50,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 224,64
|0,7%
|-0,5%
|1,3%
|8,7%
|17,8%
|50,1%
|S&P 500
|7 509,2
|0,9%
|-0,5%
|0,1%
|9,7%
|19,1%
|72,3%
|Nasdaq
|28 604,23
|0,0%
|-3,3%
|-5,9%
|13,3%
|23,4%
|92,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 232,19
|3,3%
|-2,2%
|-7,0%
|31,6%
|66,3%
|140,4%
|Hang Seng
|25 132,29
|0,0%
|3,3%
|5,0%
|-1,9%
|0,6%
|-7,7%
|CSI 300
|4 739,23
|3,1%
|-1,2%
|-4,1%
|2,4%
|16,0%
|-7,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 011,35
|0,7%
|-0,5%
|0,1%
|2,1%
|2,9%
|62,2%
|CAC
|8 363,14
|0,3%
|0,0%
|-0,7%
|2,6%
|7,2%
|29,4%
|FTSE
|10 585,91
|0,6%
|0,5%
|2,1%
|6,6%
|17,5%
|51,3%
|FTSE MIB
|52 285,09
|0,8%
|-1,1%
|-1,1%
|16,3%
|30,2%
|111,9%
|IBEX
|19 379,8
|0,9%
|0,1%
|0,2%
|12,0%
|38,1%
|126,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 889,3
|1,6%
|0,4%
|4,6%
|29,6%
|42,0%
|200,5%
|ATX
|6 511,24
|1,8%
|0,1%
|-0,3%
|22,2%
|44,4%
|91,3%
|PX
|2 612,65
|0,8%
|-0,2%
|1,9%
|-2,7%
|19,4%
|119,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 100
|3,0%
|0,9%
|4,8%
|31,3%
|60,9%
|188,8%
|Mol
|4 328
|2,5%
|1,8%
|14,2%
|47,2%
|42,3%
|83,7%
|Richter
|11 780
|-1,3%
|-2,1%
|0,4%
|19,4%
|14,6%
|42,1%
|Magyar Telekom
|2 664
|1,1%
|1,4%
|-3,3%
|48,7%
|50,2%
|523,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|86,04
|2,0%
|7,0%
|7,1%
|50,3%
|25,8%
|22,0%
|Brent
|91,08
|1,9%
|7,4%
|13,2%
|49,7%
|31,5%
|25,9%
|Arany
|4 073,63
|1,5%
|-0,4%
|-1,9%
|-5,8%
|19,9%
|126,0%
|Devizák
|EURHUF
|361,8750
|0,2%
|1,0%
|2,9%
|-5,7%
|-9,3%
|0,5%
|USDHUF
|317,2812
|0,2%
|1,3%
|3,5%
|-2,9%
|-7,0%
|3,9%
|GBPHUF
|424,6699
|-0,3%
|1,0%
|4,6%
|-3,6%
|-7,8%
|1,5%
|EURUSD
|1,1406
|0,0%
|-0,3%
|-0,6%
|-2,9%
|-2,5%
|-3,2%
|USDJPY
|162,5250
|0,0%
|0,3%
|0,8%
|3,7%
|10,2%
|47,3%
|GBPUSD
|1,3371
|-0,5%
|-0,3%
|1,1%
|-0,6%
|-0,9%
|-2,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|66 518,69
|2,0%
|2,4%
|4,8%
|-25,0%
|-43,4%
|107,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,63
|0,8%
|1,0%
|4,0%
|11,1%
|5,7%
|261,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,14
|0,6%
|2,1%
|5,1%
|9,5%
|21,7%
|-812,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,46
|-0,3%
|1,8%
|3,6%
|-20,6%
|-22,7%
|92,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Ricardo Mendoza Garbayo
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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