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Hidegfront tör be hajnalban Magyarországra
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Hidegfront tör be hajnalban Magyarországra

Portfolio
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Az időjárásunkat meghatározó anticiklon peremén hidegfront érkezik csütörtökön, amely mentén átmeneti felhőzetnövekedésre, szélerősödésre, valamint szórványosan záporok, zivatarok kialakulására kell számítani – írja Facebook-posztjában a HungaroMet.

CSÜTÖRTÖK HAJNALBAN ÉSZAKNYUGAT FELŐL EGY HIDEGFRONT ÉRKEZIK, AMINEK KÖVETKEZTÉBEN ÁTMENETILEG MEGNÖVEKSZIK A FELHŐZET, ÉS A CSAPADÉKHAJLAM.

Holnap szórványosan számíthatunk konvektív csapadékra. Az északi, északnyugati szél csütörtökön már többfelé megerősödik, de csapadékgócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés.

Éjszakára mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal alacsonyabb értékekre is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 23, 29 fok között várható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

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