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Ijesztő friss adatok jöttek arról, hogy mekkora az aszály Magyarországon
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Ijesztő friss adatok jöttek arról, hogy mekkora az aszály Magyarországon

MTI
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Az ország közel 89 százalékán, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyéiben pedig a terület több mint 91 százalékán közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van - derül ki a HungaroMet Zrt.-nek az aszály területi kiterjedéséről készített szerdai grafikájáról.

A HungaroMet adatai szerint

az ország területének 89 százalékán közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van.

Ebből 1,5 százalékon súlyos, 59,4 százalékon nagyfokú, 28,4 százalékon pedig közepes az aszály. A terület 6,8 százalékán enyhe fokú az aszály, 3,9 százalékon pedig nem alakult ki aszály.

Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az aszály, csak a délnyugati országrészben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban.

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