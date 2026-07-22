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Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
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Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

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Csütörtökön újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik, írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik holnap.

A tegnapi nagykereskedelmi áremelés hatása a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban egyelőre nem jelent meg a legtöbb benzinkútnál.

A mai országos átlagárak jelenleg így alakulnak (2026.07.22-én):

  • 95-ös benzin: 598 Ft/liter
  • Gázolaj: 618 Ft/liter
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