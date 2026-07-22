Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Bankmonitor Szeptember 30-án lejárhat a kamatstop: ezt tedd meg most, hogy ne érjen hidegzuhanyként az új törlesztő Csaknem öt év után véget érhet az intézkedés, amely több mint 200 ezer lakáshiteles törlesztőrészletének emelkedését akadályozta meg. Az érintettek többsége csak akkor szembesülhet igaz

Kasza Elliott-tal MARA Holdings - kereskedés Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

RSM Blog 10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni? Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart

Holdblog Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi

Grandio Blog A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gyár nélküli chipcégek a technológiai háború nyertesei? A CHIPS Act az amerikai chipgyártást akarta megerősíteni, a piac mégis a saját gyár nélkül működő Nvidiát, AMD-t és Qualcommot jutalmazta. The post A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gy

Holdblog A Squid Game tőzsdézés után senki sem rinyálhat a pesti ingatlanárak miatt Szegény dél-koreaiakat alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelítő adat hozzá: a koreai lakosság három százaléka kapott margin call-t (azaz kellett bevinn

Caprica Consulting Változásbejelentés vagy szerződésmódosítás - mikor melyikre van szükség? Ha egy vállalkozásnak megváltozik valamely, a Támogatási Szerződésben, a Támogatói Okiratban vagy az EPTK felületén rögzített alapadata, a változást annak tudomásra jutásától számított