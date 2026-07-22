Javul a hangulat, emelkedés a tőzsdéken

A délelőtt folyamán érdemben javult a hangulat az európai tőzsdéken, a DAX 0,6 százalékkal került feljebb, a CAC 0,7 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékos pluszban van. Az emelkedést néhány kedvező vállalati jelentés is hajtja, az Airbus 7 százalékkal drágul, miután a vállalat 5 milliárd eurós részvény-visszavásárlást jelentett be, 2029-re pedig közel kétszeres üzemi eredményt céloz; a Randstad több mint 7 százalékkal emelkedik, miután a vártnál gyorsabb bevételnövekedésről számolt be, ami a munkaerőpiaci kereslet javulását jelezheti.

A magyar piac eközben lemaradó, a BUX 0,6 százalékot esett, főleg az OTP gyengélkedése miatt, hiszen a bankpapír 1,4 százalékos mínuszban van.