Jó napja volt az OTP-nek és a Mol-nak

Mérsékelten pozitív hangulatban zajlik szerdán a kereskedés az európai tőzsdéken annak ellenére, hogy a közel-keleti feszültségek nem csillapodnak és az olajár ismét ugrik, a BUX is kis pluszban zárt.

Ma a BUX-index 0,6 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, a Mol árfolyama 1,7 százalékos pluszban zárt, míg az OTP árfolyama 0,7 százalékot emelkedett az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Richter árfolyama 0,3, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékot esett a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a Zwack és az Alteo állt a lista élén 4,9 illetve 2,9 százalékos emelkedéssel, az ANY és az Akko állt ma a sor végén.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 12,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Waberer's részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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