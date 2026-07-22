Kirúgások jönnek az Amazon egyik legfontosabb AI-részlegénél

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Az érintett részleg elsősorban mesterségesintelligencia-modellek fejlesztésével foglalkozik, de ide tartoznak a saját chipfejlesztéssel és a kvantumszámítástechnikai projektekkel foglalkozó csapatok is. Az Amazon szóvivője elmondta, hogy a gyorsan változó piaci környezet miatt a vállalat

azokra a kezdeményezésekre összpontosít, amelyek a legfontosabbak az ügyfelek számára.

Ez a fókuszváltás egyes munkakörök megszüntetésével jár.

Az Amazon az elmúlt években folyamatosan csökkentette a munkavállalói létszámot, miközben óriási tőkét csoportosított át az AI-fejlesztésekre. A vállalat tavaly október óta több mint harmincezer alkalmazottól vált meg, és az elmúlt hónapokban is több kisebb leépítési hullámot hajtott végre.

Az AGI-részleg kulcsfontosságú az Amazon mesterségesintelligencia-stratégiájában, amellyel a technológiai óriás igyekszik lépést tartani az olyan piacvezető versenytársakkal, mint az OpenAI, az Anthropic és a Google. Az általános mesterséges intelligencia olyan technológiát takar, amely a legtöbb kognitív feladatban képes elérni vagy meghaladni az emberi teljesítményszintet.

A részleg 2024-ben mutatta be a Nova nevű alapmodell-családját, majd tavaly decemberben szélesebb feladatkört kapott, amikor az Amazon felhőszolgáltatásokért felelős veterán vezetőjét, Peter DeSantist nevezték ki az élére. Idén februárban távozott posztjáról David Luan, az AGI-laboratórium vezetője, aki korábban, 2024-ben az Adept nevű startupjának felvásárlása révén csatlakozott a vállalathoz.

DeSantis egy nemrégiben adott interjúban elismerte, hogy az Amazon modelljei korábban nem tartoztak az élvonalba a legnagyobb kihívást jelentő feladatok terén, de a vállalat intenzíven dolgozik a pozíciói megerősítésén.

Az Amazon a jövő héten teszi közzé a második negyedéves pénzügyi jelentését, az idei évre pedig 200 milliárd dolláros beruházási keretet jelzett előre, ami több mint 50 százalékos növekedést jelent a 2025-ös szinthez képest.

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