  • Megjelenítés
Kirúgások jönnek az Amazon egyik legfontosabb AI-részlegénél
Üzlet

Kirúgások jönnek az Amazon egyik legfontosabb AI-részlegénél

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Amazon megerősítette, hogy leépítéseket hajt végre az általános mesterséges intelligencia fejlesztéséért felelős részlegénél, miközben továbbra is hatalmas összegeket fordít az AI-infrastruktúrájának bővítésére. A vállalat nem hozta nyilvánosságra, hogy hány munkatársat érint az elbocsátási hullám, és azt sem részletezte, hogy az AGI-szervezeten belül pontosan mely területeken csökkentik a létszámot - tudósított a CNBC.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az érintett részleg elsősorban mesterségesintelligencia-modellek fejlesztésével foglalkozik, de ide tartoznak a saját chipfejlesztéssel és a kvantumszámítástechnikai projektekkel foglalkozó csapatok is. Az Amazon szóvivője elmondta, hogy a gyorsan változó piaci környezet miatt a vállalat

azokra a kezdeményezésekre összpontosít, amelyek a legfontosabbak az ügyfelek számára.

Ez a fókuszváltás egyes munkakörök megszüntetésével jár.

Az Amazon az elmúlt években folyamatosan csökkentette a munkavállalói létszámot, miközben óriási tőkét csoportosított át az AI-fejlesztésekre. A vállalat tavaly október óta több mint harmincezer alkalmazottól vált meg, és az elmúlt hónapokban is több kisebb leépítési hullámot hajtott végre.

Még több Üzlet

Óriásit ugrott a Revolut értéke

Csak romok állnak a tervezett magyar sportközpont helyén, nyomoz a rendőrség

Kiszivárgott a tervezet: kemény korlátozást vezetne be az Egyesült Államok az elnök kriptós üzleteire

Az AGI-részleg kulcsfontosságú az Amazon mesterségesintelligencia-stratégiájában, amellyel a technológiai óriás igyekszik lépést tartani az olyan piacvezető versenytársakkal, mint az OpenAI, az Anthropic és a Google. Az általános mesterséges intelligencia olyan technológiát takar, amely a legtöbb kognitív feladatban képes elérni vagy meghaladni az emberi teljesítményszintet.

A részleg 2024-ben mutatta be a Nova nevű alapmodell-családját, majd tavaly decemberben szélesebb feladatkört kapott, amikor az Amazon felhőszolgáltatásokért felelős veterán vezetőjét, Peter DeSantist nevezték ki az élére. Idén februárban távozott posztjáról David Luan, az AGI-laboratórium vezetője, aki korábban, 2024-ben az Adept nevű startupjának felvásárlása révén csatlakozott a vállalathoz.

DeSantis egy nemrégiben adott interjúban elismerte, hogy az Amazon modelljei korábban nem tartoztak az élvonalba a legnagyobb kihívást jelentő feladatok terén, de a vállalat intenzíven dolgozik a pozíciói megerősítésén.

Az Amazon a jövő héten teszi közzé a második negyedéves pénzügyi jelentését, az idei évre pedig 200 milliárd dolláros beruházási keretet jelzett előre, ami több mint 50 százalékos növekedést jelent a 2025-ös szinthez képest.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Olajra lépett a forint
Jön az újabb hőhullám: szinte hihetetlen forróságot jelez az egyik előrejelzés
Már lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility