  • Megjelenítés
Kis esés a magyar tőzsdén
Üzlet

Kis esés a magyar tőzsdén

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kisebb esés látható az európai tőzsdéken a nyitás után, a magyar piac is a negatív tartományban kezdte a napot tegnapi nagy emelkedést követően.

Eséssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékos mínuszban áll, így jelenleg 143 700 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom árfolyama emelkedik, miközben csak az OTP árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és a Masterplast teljesít, míg a leggyengébben az Appeninn és a Rába indítja a napot.

Még több Üzlet

Bizonytalanság a tőzsdéken, kivárnak a befektetők

Összeomlott a befektetők kedvenc szektora - Hogyan tovább innen?

Közbelép a hatóság: nem hagyja, hogy a magántőkealapok kicsontozzák az európai biztosítókat

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Történelmi lépésre szánta el magát az OTP - Mit mondanak az elemzők? (2.)

OTP az LRT-nek: nem találtunk elfogadható megoldást az orosz piac elhagyására

Kiderült: nagyon jó áron vásárolhatott be az OTP

Címlapkép forrása: Yuichiro Chino

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

Ricardo

A pénz története 2.

David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Esés után nyeri vissza erejét a forint
Zelenszkij leváltotta Szirszkijt, új főparancsnoka van az ukrán haderőnek - Híreink az ukrajnai háborúról kedden
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility