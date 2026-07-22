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Kiszivárgott a tervezet: kemény korlátozást vezetne be az Egyesült Államok az elnök kriptós üzleteire
Üzlet

Kiszivárgott a tervezet: kemény korlátozást vezetne be az Egyesült Államok az elnök kriptós üzleteire

Portfolio
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Az amerikai szenátus egy olyan módosított törvényjavaslatot tárgyal, amely megtiltaná az elnöknek és más szövetségi tisztviselőknek, hogy kriptovalutát vagy egyéb digitális eszközt bocsássanak ki, illetve népszerűsítsenek. A republikánusok által szerdán benyújtott tervezet az első olyan jelentős szabályozási kísérlet, amely közvetlenül érinti a digitális eszközök piacát - jelentette a CNBC.

A Clarity Act néven ismert kezdeményezés szövegét a CNBC szerezte meg. A dokumentum most először vezetne be konkrét korlátozásokat arra vonatkozóan, hogy a mindenkori elnök miként szerezhet hasznot a kriptopiacon.

A jogszabály elfogadása mérföldkövet jelentene, hiszen ez lenne az első átfogó szabályozás, amely keretet szab a digitális eszközök kezelésének az Egyesült Államokban.

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