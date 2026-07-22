Közbelép a hatóság: nem hagyja, hogy a magántőkealapok kicsontozzák az európai biztosítókat

Az európai biztosításfelügyelet szerint azoknak a magántőkealapoknak, amelyek európai biztosítótársaságokat kívánnak felvásárolni, bizonyítaniuk kell, hogy hosszú távon is képesek támogatni az ügyfeleket, és nem csupán a gyors haszonszerzés vezérli őket. Petra Hielkema, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatói-nyugdíj Hatóság (EIOPA) elnöke hangsúlyozta, hogy bár a magántőke-bevonás tőkét, szakértelmet és versenyt hozhat a szektorba, a tulajdonosi elköteleződésnek valódinak kell lennie.

"Ha egy befektető azt állítja, hogy hosszú távra tervez, akkor valóban köteleződjön el a távoli jövő mellett, a hosszú táv ugyanis nem mindössze 5 évet jelent" – nyilatkozta Hielkema a Reuters hírügynökségnek.

Az alternatív vagyonkezelők egyre aktívabbak a biztosítási piacon,

mivel rendkívül vonzó számukra a kiszámítható bevételi forrás, valamint az a hatalmas eszközállomány, amelyet a biztosítótársaságok az ügyfeleik nevében kezelnek.

Ezek a tranzakciók a szabályozó hatóságok és a befektetők figyelmét is felkeltették, amit a tőzsdén kívüli, azaz magánbefektetések piacán a közelmúltban tapasztalt feszültségek még inkább felerősítettek. A felügyeleti szervek meg akarják akadályozni, hogy az új tulajdonosok az ügyfelek pénzét kockázatosabb, a saját vállalatcsoportjukhoz tartozó, kapcsolt vállalkozásokba csatornázzák át, vagy hogy a kivonulásuk után pénzügyileg meggyengült helyzetben hagyják a biztosítókat.

Az Európai Unió 27 tagállamának nemzeti biztosításfelügyeleteit koordináló EIOPA jelenleg egy olyan felügyeleti állásfoglalás véglegesítésén dolgozik, amely iránymutatást ad a magántőkealapok által végrehajtott felvásárlások értékeléséhez. Ezek a befektetési társaságok ugyanis jellemzően mindössze mintegy 5 év után továbbértékesítik a megszerzett részesedést. A leendő vevőknek a jövőben pontosan meg kell majd jelölniük, hogy meddig terveznek tulajdonosként jelen lenni a társaságban, miközben a biztosítók kötelezettségvállalásai gyakran évtizedekre szólnak. A szabályozó hatóságok emellett szigorúan vizsgálják a tulajdonosi szerkezetet, a csoporton belüli tranzakciókat, valamint a befektetési stratégiákat is.

A szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a biztosítók magánhitelek felé fennálló, növekvő kitettségére,

valamint azokra az egyre összetettebb viszontbiztosítási konstrukciókra, amelyekkel a kockázatokat kapcsolt vállalkozásokhoz – esetenként olyan offshore joghatóságok alá, mint a Kajmán-szigetek – helyezik át. Nagy-Britanniában a szabályozó hatóságok már a tőkefedezeti viszontbiztosítások tőkekezelési szabályainak szigorítását tervezik.

Noha a magántőke-tulajdon aránya az Európai Unió egészében viszonylag alacsony, az átlag mögött egyes országokban jelentős koncentráció figyelhető meg.

Görögország biztosítási piacának például mintegy 20 százaléka köthető magántőkéhez,

Portugáliában és Luxemburgban ez az arány nagyjából 16 százalék, míg

Hollandiában 13 százalék.

A 2014 és 2024 közötti időszakban a magántőke-befektetők 37 uniós biztosítótársaságban szereztek többségi tulajdont, és 11-ből szálltak ki. Jelenleg így 26 magántőke-hátterű biztosítási csoport működik a piacon, amelyek együttesen mintegy 260 milliárd eurónyi vagyont kezelnek, ami a teljes piac 2,4 százalékát teszi ki. Összehasonlításképpen, az Egyesült Államokban a magántőke-tulajdonban lévő biztosítók száma a 2018-as 90-ről 2024-re 137-re emelkedett, az általuk kezelt eszközök értéke pedig elérte a 704 milliárd dollárt.

Hielkema rámutatott arra is, hogy egyes befektetők túlbecsülhetik az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában bevált üzleti modellek átültethetőségét a kontinentális Európába, ahol jelentősen eltérnek a biztosítási termékek, az ügyfélszokások és a szabályozási környezet is. Példaként az olasz Eurovita esetét említette, amelyet a Cinven magántőkealap tulajdonlása után 2023-ban állami beavatkozással kellett megmenteni a csődtől.

Forrás: Reuters

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