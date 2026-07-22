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Közbelép a hatóság: nem hagyja, hogy a magántőkealapok kicsontozzák az európai biztosítókat
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Közbelép a hatóság: nem hagyja, hogy a magántőkealapok kicsontozzák az európai biztosítókat

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Az európai biztosításfelügyelet szerint azoknak a magántőkealapoknak, amelyek európai biztosítótársaságokat kívánnak felvásárolni, bizonyítaniuk kell, hogy hosszú távon is képesek támogatni az ügyfeleket, és nem csupán a gyors haszonszerzés vezérli őket. Petra Hielkema, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatói-nyugdíj Hatóság (EIOPA) elnöke hangsúlyozta, hogy bár a magántőke-bevonás tőkét, szakértelmet és versenyt hozhat a szektorba, a tulajdonosi elköteleződésnek valódinak kell lennie.

"Ha egy befektető azt állítja, hogy hosszú távra tervez, akkor valóban köteleződjön el a távoli jövő mellett, a hosszú táv ugyanis nem mindössze 5 évet jelent" – nyilatkozta Hielkema a Reuters hírügynökségnek.

Az alternatív vagyonkezelők egyre aktívabbak a biztosítási piacon,

mivel rendkívül vonzó számukra a kiszámítható bevételi forrás, valamint az a hatalmas eszközállomány, amelyet a biztosítótársaságok az ügyfeleik nevében kezelnek.

Ezek a tranzakciók a szabályozó hatóságok és a befektetők figyelmét is felkeltették, amit a tőzsdén kívüli, azaz magánbefektetések piacán a közelmúltban tapasztalt feszültségek még inkább felerősítettek. A felügyeleti szervek meg akarják akadályozni, hogy az új tulajdonosok az ügyfelek pénzét kockázatosabb, a saját vállalatcsoportjukhoz tartozó, kapcsolt vállalkozásokba csatornázzák át, vagy hogy a kivonulásuk után pénzügyileg meggyengült helyzetben hagyják a biztosítókat.

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Az Európai Unió 27 tagállamának nemzeti biztosításfelügyeleteit koordináló EIOPA jelenleg egy olyan felügyeleti állásfoglalás véglegesítésén dolgozik, amely iránymutatást ad a magántőkealapok által végrehajtott felvásárlások értékeléséhez. Ezek a befektetési társaságok ugyanis jellemzően mindössze mintegy 5 év után továbbértékesítik a megszerzett részesedést. A leendő vevőknek a jövőben pontosan meg kell majd jelölniük, hogy meddig terveznek tulajdonosként jelen lenni a társaságban, miközben a biztosítók kötelezettségvállalásai gyakran évtizedekre szólnak. A szabályozó hatóságok emellett szigorúan vizsgálják a tulajdonosi szerkezetet, a csoporton belüli tranzakciókat, valamint a befektetési stratégiákat is.

A szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a biztosítók magánhitelek felé fennálló, növekvő kitettségére,

valamint azokra az egyre összetettebb viszontbiztosítási konstrukciókra, amelyekkel a kockázatokat kapcsolt vállalkozásokhoz – esetenként olyan offshore joghatóságok alá, mint a Kajmán-szigetek – helyezik át. Nagy-Britanniában a szabályozó hatóságok már a tőkefedezeti viszontbiztosítások tőkekezelési szabályainak szigorítását tervezik.

Noha a magántőke-tulajdon aránya az Európai Unió egészében viszonylag alacsony, az átlag mögött egyes országokban jelentős koncentráció figyelhető meg.

  • Görögország biztosítási piacának például mintegy 20 százaléka köthető magántőkéhez,
  • Portugáliában és Luxemburgban ez az arány nagyjából 16 százalék, míg
  • Hollandiában 13 százalék.

A 2014 és 2024 közötti időszakban a magántőke-befektetők 37 uniós biztosítótársaságban szereztek többségi tulajdont, és 11-ből szálltak ki. Jelenleg így 26 magántőke-hátterű biztosítási csoport működik a piacon, amelyek együttesen mintegy 260 milliárd eurónyi vagyont kezelnek, ami a teljes piac 2,4 százalékát teszi ki. Összehasonlításképpen, az Egyesült Államokban a magántőke-tulajdonban lévő biztosítók száma a 2018-as 90-ről 2024-re 137-re emelkedett, az általuk kezelt eszközök értéke pedig elérte a 704 milliárd dollárt.

Hielkema rámutatott arra is, hogy egyes befektetők túlbecsülhetik az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában bevált üzleti modellek átültethetőségét a kontinentális Európába, ahol jelentősen eltérnek a biztosítási termékek, az ügyfélszokások és a szabályozási környezet is. Példaként az olasz Eurovita esetét említette, amelyet a Cinven magántőkealap tulajdonlása után 2023-ban állami beavatkozással kellett megmenteni a csődtől.

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Forrás: Reuters

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