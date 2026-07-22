Különös képlettel számolták ki: napokon belül meghátrálhat Donald Trump

A jelenség alapja a TACO mozaikszó, amely a "Trump always chickens out", azaz a "Trump mindig meghátrál" kifejezésből ered. Ez a népszerű, bár nem feltétlenül tévedhetetlen kiindulópont segít megjósolni a kiszámíthatatlan elnök következő lépéseit.

A Signum Global Advisors Andrew Bishop vezette elemzőcsoportja négy változót épített be a modellbe, mégpedig

a Brent nyersolaj árfolyamát,

a tízéves amerikai állampapír hozamát,

a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók számát,

valamint az S&P 500 részvényindexet.

Az elemzők súlyozták ezeket a tényezőket, majd megvizsgálták az elnök érzékenységét a változásokra, kiindulópontként azt az időszakot véve, amikor az Egyesült Államok és Izrael először mért csapást Iránra.

Ezt követően feltérképezték Trump korábbi pálfordulásait, beleértve a fegyverszüneti tárgyalások felé történő elmozdulást, a fegyverszünet elfogadását, majd végül azt a döntést, hogy egy szándéknyilatkozatra összpontosít. Az eredmények azt mutatják, hogy az elnök lépéseihez átlagosan 2,9, pontosabban 2,3 és 3,4 közötti szórásnyi piaci elmozdulásra van szükség.

A jelenlegi piaci viszonyok alapján az elemzők úgy vélik,

hogy a meghátrálás ideje még nem jött el, de már közeledik.

Lineáris előrejelzésük szerint a TACO-effektus akár július 22-én is bekövetkezhet, és legkésőbb július 30-ig meg kellene történnie – hacsak a körülmények érdemben nem javulnak, amire kevés az esély –, a legvalószínűbb időpontnak pedig július 26. ígérkezik.

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