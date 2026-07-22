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Már minden harmadik eladott plug-in hibrid autó kínai Európában
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Már minden harmadik eladott plug-in hibrid autó kínai Európában

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Az európai piacon egyre erőteljesebben törnek előre a kínai autómárkák, amelyek a múlt hónapban már a frissen értékesített plug-in hibridek több mint harmadáért feleltek, miközben igyekeznek megelőzni az esetleges újabb uniós védővámokat - jelentette a Bloomberg.

A Dataforce elemzőcég adatai alapján a BYD, a Chery és a többi kínai gyártó júniusban rekordnak számító,

34 százalékos részesedést ért el a plug-in hibridek piacán.

Ezzel szemben a tisztán elektromos autók és az öntöltő hibridek szegmensében a kínaiak piaci részesedése lényegében változatlan maradt.

Julian Litzinger, a Dataforce elemzője kifejtette, hogy a kínai vállalatok tudatosan pörgetik fel a plug-in hibridek eladásait, mielőtt az Európai Unió esetleg ezekre a modellekre is kivetné a büntetővámokat. Jelenleg kizárólag a Kínában gyártott, tisztán elektromos hajtású autókat sújtják magas importvámok, ám a német Handelsblatt értesülései szerint hamarosan a plug-in hibridek is sorra kerülhetnek. Bár az EU egyelőre nem jelentett be újabb intézkedéseket, az elemző úgy látja, a kínai gyártók arra játszanak, hogy mire a vámok életbe lépnek, a piaci jelenlétük és a kereskedelmi hálózatuk már annyira beágyazottá válik, hogy azt Brüsszel jelentős helyi gazdasági károk nélkül már nem tudja visszaszorítani.

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Miközben az európai autógyártók az elmúlt években – a szigorodó kibocsátási normák miatt – nagyrészt a tisztán elektromos hajtásra összpontosítottak, a kínai versenytársak folyamatosan fejlesztették a hibrid technológiát. Modelljeikkel sikeresen szólították meg azokat az európai vásárlókat, akik a hiányos töltőhálózat és a magas árak miatt még tartanak a teljesen elektromos járművekre való átállástól.

Az olyan európai óriások, mint a Volkswagen-csoport, nehezen reagálnak a kínai térnyerésre, ráadásul nemcsak az európai piacon, hanem Kínában is folyamatosan veszítenek részesedésükből a legújabb technológiát megfizethető áron kínáló helyi márkákkal szemben. Ez a tendencia a külkereskedelmi mutatókon is meglátszik, hiszen Németország évek óta tartó visszaesést tapasztal a Kínába irányuló jármű- és alkatrészexportban, a gépjárműkivitel értéke az egy évvel korábbihoz képest több mint negyedével, 4,7 milliárd euróra csökkent.

A kínai márkák előretörése különösen látványos az Egyesült Királyságban, ahol a Chery Jaecoo 7 nevű autója márciusban a legnépszerűbb modell lett, alig egy évvel az import megkezdése után. A jármű a sajtóban a "Temu Range Rover" becenevet kapta, mivel a patinás brit márka olcsó alternatívájaként pozicionálják. Összességében a kínai gyártók júniusban a teljes európai újautó-piac 11 százalékát, a tisztán elektromos szegmensnek pedig a 15 százalékát hódították el, miközben a hibridek – beleértve az öntöltő változatokat is – csaknem negyede kínai üzemekből került ki.

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