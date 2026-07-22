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Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
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Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
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Vegyes a hangulat a világ tőzsdéin, az amerikai piacok tegnapi felpattanása után Ázsiában nem alakult ki egységes irány, bár a chiprészvények több helyen is erőt mutattak. A befektetők figyelmének középpontjában továbbra is a közel-keleti konfliktus és az ismét 92 dollár fölé emelkedő olajár áll, miközben a vállalati gyorsjelentési szezon is egyre inkább meghatározza a kereskedést. Európában mérsékelt elmozdulások jöhetnek a nyitásban, a nap egyik legfontosabb eseménye pedig az Alphabet és a Tesla piaczárás után érkező beszámolója lesz.
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Kéthetes csúcson az arany

Szerdán kéthetes csúcsra drágult az arany, miközben a befektetők a közel-keleti konfliktus eszkalálódásának hatásait mérlegelték, és a jövő heti Fed-ülésre vártak, amelytől iránymutatást remélnek a kamatpálya jövőbeli alakulásával kapcsolatban.

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Kéthetes csúcson az arany
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Óvatos emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,9 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq stagnált.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,48 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,9 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 1,11 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,57 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,14 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,04 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,15 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1,48 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza az NGM a központi alrendszer júniusi államháztartási egyenlegét közli, amely a hiánycél tarthatóságáról és az év hátralévő részének költségvetési pályájáról ad támpontot. Nemzetközi fronton a brit júniusi infláció áll a középpontban; a szolgáltatásinfláció és a maginfláció ragadóssága miatt közvetlenül mozgathatja a Bank of England kamatpályáját és a fontot.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 2,7 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 50,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 224,64 0,7% -0,5% 1,3% 8,7% 17,8% 50,1%
S&P 500 7 509,2 0,9% -0,5% 0,1% 9,7% 19,1% 72,3%
Nasdaq 28 604,23 0,0% -3,3% -5,9% 13,3% 23,4% 92,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 232,19 3,3% -2,2% -7,0% 31,6% 66,3% 140,4%
Hang Seng 25 132,29 0,0% 3,3% 5,0% -1,9% 0,6% -7,7%
CSI 300 4 739,23 3,1% -1,2% -4,1% 2,4% 16,0% -7,9%
Európai részvényindexek              
DAX 25 011,35 0,7% -0,5% 0,1% 2,1% 2,9% 62,2%
CAC 8 363,14 0,3% 0,0% -0,7% 2,6% 7,2% 29,4%
FTSE 10 585,91 0,6% 0,5% 2,1% 6,6% 17,5% 51,3%
FTSE MIB 52 285,09 0,8% -1,1% -1,1% 16,3% 30,2% 111,9%
IBEX 19 379,8 0,9% 0,1% 0,2% 12,0% 38,1% 126,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 889,3 1,6% 0,4% 4,6% 29,6% 42,0% 200,5%
ATX 6 511,24 1,8% 0,1% -0,3% 22,2% 44,4% 91,3%
PX 2 612,65 0,8% -0,2% 1,9% -2,7% 19,4% 119,9%
Magyar blue chipek              
OTP 46 100 3,0% 0,9% 4,8% 31,3% 60,9% 188,8%
Mol 4 328 2,5% 1,8% 14,2% 47,2% 42,3% 83,7%
Richter 11 780 -1,3% -2,1% 0,4% 19,4% 14,6% 42,1%
Magyar Telekom 2 664 1,1% 1,4% -3,3% 48,7% 50,2% 523,9%
Nyersanyagok              
WTI 86,04 2,0% 7,0% 7,1% 50,3% 25,8% 22,0%
Brent 91,08 1,9% 7,4% 13,2% 49,7% 31,5% 25,9%
Arany 4 073,63 1,5% -0,4% -1,9% -5,8% 19,9% 126,0%
Devizák              
EURHUF 361,8750 0,2% 1,0% 2,9% -5,7% -9,3% 0,5%
USDHUF 317,2812 0,2% 1,3% 3,5% -2,9% -7,0% 3,9%
GBPHUF 424,6699 -0,3% 1,0% 4,6% -3,6% -7,8% 1,5%
EURUSD 1,1406 0,0% -0,3% -0,6% -2,9% -2,5% -3,2%
USDJPY 162,5250 0,0% 0,3% 0,8% 3,7% 10,2% 47,3%
GBPUSD 1,3371 -0,5% -0,3% 1,1% -0,6% -0,9% -2,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 66 518,69 2,0% 2,4% 4,8% -25,0% -43,4% 107,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,63 0,8% 1,0% 4,0% 11,1% 5,7% 261,2%
10 éves német állampapírhozam 3,14 0,6% 2,1% 5,1% 9,5% 21,7% -812,5%
10 éves magyar állampapírhozam 5,46 -0,3% 1,8% 3,6% -20,6% -22,7% 92,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Ricardo Mendoza Garbayo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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