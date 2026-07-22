Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Kéthetes csúcson az arany
Szerdán kéthetes csúcsra drágult az arany, miközben a befektetők a közel-keleti konfliktus eszkalálódásának hatásait mérlegelték, és a jövő heti Fed-ülésre vártak, amelytől iránymutatást remélnek a kamatpálya jövőbeli alakulásával kapcsolatban.
Óvatos emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,9 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,48 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,9 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 1,11 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,57 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,14 százalékkal kerülhet feljebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,04 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,15 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1,48 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza az NGM a központi alrendszer júniusi államháztartási egyenlegét közli, amely a hiánycél tarthatóságáról és az év hátralévő részének költségvetési pályájáról ad támpontot. Nemzetközi fronton a brit júniusi infláció áll a középpontban; a szolgáltatásinfláció és a maginfláció ragadóssága miatt közvetlenül mozgathatja a Bank of England kamatpályáját és a fontot.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 2,7 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 50,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 224,64
|0,7%
|-0,5%
|1,3%
|8,7%
|17,8%
|50,1%
|S&P 500
|7 509,2
|0,9%
|-0,5%
|0,1%
|9,7%
|19,1%
|72,3%
|Nasdaq
|28 604,23
|0,0%
|-3,3%
|-5,9%
|13,3%
|23,4%
|92,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 232,19
|3,3%
|-2,2%
|-7,0%
|31,6%
|66,3%
|140,4%
|Hang Seng
|25 132,29
|0,0%
|3,3%
|5,0%
|-1,9%
|0,6%
|-7,7%
|CSI 300
|4 739,23
|3,1%
|-1,2%
|-4,1%
|2,4%
|16,0%
|-7,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 011,35
|0,7%
|-0,5%
|0,1%
|2,1%
|2,9%
|62,2%
|CAC
|8 363,14
|0,3%
|0,0%
|-0,7%
|2,6%
|7,2%
|29,4%
|FTSE
|10 585,91
|0,6%
|0,5%
|2,1%
|6,6%
|17,5%
|51,3%
|FTSE MIB
|52 285,09
|0,8%
|-1,1%
|-1,1%
|16,3%
|30,2%
|111,9%
|IBEX
|19 379,8
|0,9%
|0,1%
|0,2%
|12,0%
|38,1%
|126,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 889,3
|1,6%
|0,4%
|4,6%
|29,6%
|42,0%
|200,5%
|ATX
|6 511,24
|1,8%
|0,1%
|-0,3%
|22,2%
|44,4%
|91,3%
|PX
|2 612,65
|0,8%
|-0,2%
|1,9%
|-2,7%
|19,4%
|119,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 100
|3,0%
|0,9%
|4,8%
|31,3%
|60,9%
|188,8%
|Mol
|4 328
|2,5%
|1,8%
|14,2%
|47,2%
|42,3%
|83,7%
|Richter
|11 780
|-1,3%
|-2,1%
|0,4%
|19,4%
|14,6%
|42,1%
|Magyar Telekom
|2 664
|1,1%
|1,4%
|-3,3%
|48,7%
|50,2%
|523,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|86,04
|2,0%
|7,0%
|7,1%
|50,3%
|25,8%
|22,0%
|Brent
|91,08
|1,9%
|7,4%
|13,2%
|49,7%
|31,5%
|25,9%
|Arany
|4 073,63
|1,5%
|-0,4%
|-1,9%
|-5,8%
|19,9%
|126,0%
|Devizák
|EURHUF
|361,8750
|0,2%
|1,0%
|2,9%
|-5,7%
|-9,3%
|0,5%
|USDHUF
|317,2812
|0,2%
|1,3%
|3,5%
|-2,9%
|-7,0%
|3,9%
|GBPHUF
|424,6699
|-0,3%
|1,0%
|4,6%
|-3,6%
|-7,8%
|1,5%
|EURUSD
|1,1406
|0,0%
|-0,3%
|-0,6%
|-2,9%
|-2,5%
|-3,2%
|USDJPY
|162,5250
|0,0%
|0,3%
|0,8%
|3,7%
|10,2%
|47,3%
|GBPUSD
|1,3371
|-0,5%
|-0,3%
|1,1%
|-0,6%
|-0,9%
|-2,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|66 518,69
|2,0%
|2,4%
|4,8%
|-25,0%
|-43,4%
|107,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,63
|0,8%
|1,0%
|4,0%
|11,1%
|5,7%
|261,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,14
|0,6%
|2,1%
|5,1%
|9,5%
|21,7%
|-812,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,46
|-0,3%
|1,8%
|3,6%
|-20,6%
|-22,7%
|92,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Ricardo Mendoza Garbayo
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