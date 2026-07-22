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Nem működteti a Mol tovább a Mol Új Európa Alapítványt
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Nem működteti a Mol tovább a Mol Új Európa Alapítványt

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A Mol bejelentette, hogy nem működteti tovább más alapítványi formában a Mol Új Európa Alapítványt, miután egy új törvény alapján a nem felsőoktatási közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2026. július 31-ig megszűnnek - derül ki a BÉT-en publikált tájékoztatásból.

A Mol Új Európa Alapítványt a Mol és a magyar állam hozta létre 2021-ben. Az alapítvány megszűnésével a Mol várakozásai szerint

visszakerülhet a társasághoz az a42 977 996 darab „A” sorozatú Mol-részvény, amelyet 2021-ben bocsátott az alapítvány rendelkezésére.

Emellett az alapítvány egyéb, Molra jutó eszközei is a vállalathoz kerülhetnek.

A Mol szerint emiatt, valamint a 2026. július 3-án bejelentett saját részvény tranzakció következtében a társaság saját részvényállománya várhatóan jelentősen emelkedni fog.

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A vállalat azt is jelezte, hogy a kialakult jogszabályi környezetre és a befektetői érdekekre tekintettel a 2026-os osztalékfizetésre csak azt követően kerül sor, hogy a Mol vagyonmegállapodást köt a magyar állammal.

A Mol közgyűlése a 2025-ös eredmény után 241,2 milliárd forintnyi osztalék kifizetéséről döntött, majd áprilisban az is kiderült, hogy a társaság vezetése a kifizetést 2026 harmadik negyedévére javasolta időzíteni. A mostani bejelentés alapján azonban a kifizetésre csak a magyar állammal kötendő vagyonmegállapodás után kerülhet sor. A befektetők számára azért is érdekes a mai bejelentés, mivel a visszakerülő részvények a saját részvények számát növelik, ami módosíthatja az egy részvényre jutó osztalékot.

A Mol árfolyama ma 1,7 százalékos pluszban zárt.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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