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Óriásit ugrott a Revolut értéke
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Óriásit ugrott a Revolut értéke

Portfolio
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Megkezdte másodlagos részvényértékesítését Európa legértékesebb fintech vállalata, a Revolut – erősítette meg a cég szóvivője a Reuters hírügynökségnek. A tranzakció a céget 115 milliárd dollárra értékeli.

A jelenleg zajló értékesítés során a részvényeket darabonként 2017 dolláros áron kínálják, ami

a vállalat teljes piaci értékét 115 milliárd dollárra emeli

– közölte a Reuters egyik, az ügyletet jól ismerő forrása.

A 115 milliárd dolláros érték több mint 50 százalékos növekedést jelent a tavaly novemberi részvényértékesítés során elért 75 milliárd dolláros cégértékhez képest. Ezzel a társaság már akkor több tőzsdén jegyzett nagybankot – köztük a brit Barclayst és a francia Société Générale-t – megelőzött.

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Bár a vállalat szóvivője a részletekre nem tért ki, jelezte, hogy a tranzakció lezárultával részletes tájékoztatást adnak majd. Korábbi, júniusi sajtóértesülések szerint a Revolut legalább 750 millió dollár értékben tervezett részvényeket eladni a másodlagos értékesítés keretében.

A másodlagos részvényértékesítések lehetővé teszik, hogy a munkavállalók és a korai fázisú befektetők még a tőzsdei bevezetés előtt készpénzre válthassák részesedésüket a magánkézben lévő cégekben.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

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