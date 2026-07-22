Összeomlott a befektetők kedvenc szektora - Hogyan tovább innen?

Néhány hét alatt nagyot fordult az idei év egyik legfelkapottabb tőzsdei sztorija. A legnagyobb nyertesek árfolyama világszerte beszakadt, a meghatározó amerikai szektorindex pedig hivatalosan is medvepiacba került. A helyzet azért különösen érdekes, mert a vállalati eredmények egyelőre nem összeomlást, hanem továbbra is rendkívüli növekedést mutatnak. Megnéztük, hogy a friss elemzések szerint egyszerű korrekció vagy egy tartósabb lejtmenet kezdődött-e ezeknél a részvényeknél.

Elfogyott a levegő

Az elmúlt hetekben alaposan megváltozott a hangulat az idei év egyik legnagyobb tőzsdei nyertesei körül. A korábbi szárnyalást rövid idő alatt komoly esés követte, melynek hatására veszélybe került a piac mögötti egyik legerősebb hajtóerő.

A helyzetet különösen érdekessé teszi, hogy a vállalati számok egyelőre nem indokolnak hasonló fordulatot.

A befektetőknek ezért most azt kell eldönteniük, hogy a piac egyszerűen csak kifújja magát a hatalmas rali után, vagy már egy tartósabb lejtmenet első szakaszát látjuk.