Összeomlott a befektetők kedvenc szektora - Hogyan tovább innen?

Elfogyott a levegő
Az elmúlt hetekben alaposan megváltozott a hangulat az idei év egyik legnagyobb tőzsdei nyertesei körül. A korábbi szárnyalást rövid idő alatt komoly esés követte, melynek hatására veszélybe került a piac mögötti egyik legerősebb hajtóerő.
A helyzetet különösen érdekessé teszi, hogy a vállalati számok egyelőre nem indokolnak hasonló fordulatot.
A befektetőknek ezért most azt kell eldönteniük, hogy a piac egyszerűen csak kifújja magát a hatalmas rali után, vagy már egy tartósabb lejtmenet első szakaszát látjuk.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés