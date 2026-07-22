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Rendkívüli leépítésre készül a Porsche: munkavállalók ezreit érintheti a döntés
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Rendkívüli leépítésre készül a Porsche: munkavállalók ezreit érintheti a döntés

Portfolio
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A Porsche akár meg is duplázhatja a jelenlegi leépítési programját, német sajtóértesülések szerint ugyanis a stuttgarti autógyártó további ötezer munkahely megszüntetését tervezi. A hírt szerdán hozta nyilvánosságra a német média, miközben a vállalat felügyelőbizottsága éppen a szerkezetátalakítási intézkedésekről tárgyalt.

Az ötezer fős leépítésről szóló információt a Manager Magazin közölte meg nem nevezett forrásokra hivatkozva.

A Bild című napilap ennél is konkrétabb részletekkel szolgált, információik szerint ugyanis Michael Leiters vezérigazgató 2035-ig ötezer és hatezer közötti álláshely megszüntetését tervezi.

A vállalat szóvivője nem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket.

Forrás: Reuters

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