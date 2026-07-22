Szigorít az európai hatóság: veszélyes anyag rejtőzhet a mindennapi élelmiszerekben

Bejelentette az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerdán, hogy jelentősen megszigorította a trifluor-ecetsavra (TFA), a környezetben széles körben előforduló, hosszú lebomlási folyamata miatt úgynevezett "örök vegyi anyagra" vonatkozó egészségügyi iránymutatását az Európai Unió tagországaiban.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A TFA egy rendkívül tartós anyag, amely több forrásból is származhat. Keletkezhet például egyes növényvédő szerek hatóanyagainak, illetve más per- és polifluoralkil anyagok (PFAS) lebomlása során, így bekerülhet a talajvízbe, a talajba és a mezőgazdasági célból termesztett növényekbe.

Az EFSA új tudományos kutatások áttekintését követően

a megengedhető napi beviteli értéket (ADI) testtömeg-kilogrammonként napi 0,014 milligrammban állapította meg a korábbi 0,05 milligramm helyett.

A hatóság szerint a módosítást elsősorban új vizsgálatok indokolták, amelyek a TFA-nak a fejlődésre és szaporodásra gyakorolt kedvezőtlen hatásait, valamint a pajzsmirigy által termelt, az anyagcsere szabályozásában fontos szerepet játszó tiroxin hormon szintjének megváltozását mutatták ki.

Az EFSA ugyanakkor közölte: további kutatásokra van szükség a TFA hosszú távú mérgező, esetleges rákkeltő és immunrendszeri fejlődést befolyásoló hatásainak feltárására.

A hatóság közleménye szerint az Európai Bizottság és az uniós tagállamok az új referenciaértékeket figyelembe veszik majd az ivóvízre és az élelmiszerekre vonatkozó fogyasztóvédelmi intézkedések felülvizsgálatakor. Az EFSA és az Európai Vegyianyag-ügynökség emellett közösen vizsgálja a PFAS-tartalmú növényvédő szerek TFA-vá történő lebomlását, valamint a vegyület talajban és vízben való viselkedését; az elemzés várhatóan jövő nyárra készül el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images