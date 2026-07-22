  • Megjelenítés
Szigorít az európai hatóság: veszélyes anyag rejtőzhet a mindennapi élelmiszerekben
Üzlet

Szigorít az európai hatóság: veszélyes anyag rejtőzhet a mindennapi élelmiszerekben

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bejelentette az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerdán, hogy jelentősen megszigorította a trifluor-ecetsavra (TFA), a környezetben széles körben előforduló, hosszú lebomlási folyamata miatt úgynevezett "örök vegyi anyagra" vonatkozó egészségügyi iránymutatását az Európai Unió tagországaiban.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

A TFA egy rendkívül tartós anyag, amely több forrásból is származhat. Keletkezhet például egyes növényvédő szerek hatóanyagainak, illetve más per- és polifluoralkil anyagok (PFAS) lebomlása során, így bekerülhet a talajvízbe, a talajba és a mezőgazdasági célból termesztett növényekbe.

Az EFSA új tudományos kutatások áttekintését követően

a megengedhető napi beviteli értéket (ADI) testtömeg-kilogrammonként napi 0,014 milligrammban állapította meg a korábbi 0,05 milligramm helyett.

A hatóság szerint a módosítást elsősorban új vizsgálatok indokolták, amelyek a TFA-nak a fejlődésre és szaporodásra gyakorolt kedvezőtlen hatásait, valamint a pajzsmirigy által termelt, az anyagcsere szabályozásában fontos szerepet játszó tiroxin hormon szintjének megváltozását mutatták ki.

Még több Üzlet

Fontos jelentésekre várnak a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Véletlenül kitilthatják a Mercedest az amerikai piacról

Óriásit ugrott a Revolut értéke

Az EFSA ugyanakkor közölte: további kutatásokra van szükség a TFA hosszú távú mérgező, esetleges rákkeltő és immunrendszeri fejlődést befolyásoló hatásainak feltárására.

A hatóság közleménye szerint az Európai Bizottság és az uniós tagállamok az új referenciaértékeket figyelembe veszik majd az ivóvízre és az élelmiszerekre vonatkozó fogyasztóvédelmi intézkedések felülvizsgálatakor. Az EFSA és az Európai Vegyianyag-ügynökség emellett közösen vizsgálja a PFAS-tartalmú növényvédő szerek TFA-vá történő lebomlását, valamint a vegyület talajban és vízben való viselkedését; az elemzés várhatóan jövő nyárra készül el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Olajra lépett a forint
Hirtelen ellepték az ügyészek a híres bank központi irodáját: milliárdos adócsalást követhettek el a botrányos pénzügyi trükközéssel Németországban
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility