Több tízmilliárd dolláros üzletet kötött az AMD és az Anthropic

A megállapodás értelmében az Anthropic akár 2 gigawattnyi kapacitást vásárol az AMD legújabb generációs, Instinct MI450-es lapkáiból 2027 első felétől kezdődően.
Az AMD ezen felül akár 5 milliárd dolláros tőkebefektetést is végrehajt az Anthropicban – ez a félvezetőgyártó első közvetlen tőkejuttatása a startupba –, ahogy az eléri a meghatározott telepítési mérföldköveket.
Lisa Su, az AMD vezérigazgatója kifejtette, hogy a vállalat régóta törekedett arra, hogy meghatározó szereplővé váljon az Anthropic infrastruktúrájában, a két cég mérnökei pedig már egy ideje szorosan együttműködnek. Az Anthropic jelenleg többféle chipen futtatja számítási feladatait, köztük a Google tenzorfeldolgozó egységein (TPU), az Amazon Trainium lapkáin és az Nvidia grafikus gyorsítóin (GPU). A megállapodás értelmében az Anthropic a hardverek egy részét saját adatközpontjaiba vásárolja meg, míg a többit nagy felhőszolgáltatókon keresztül bérli majd.
Lisa Su kiemelte, hogy ekkora kapacitást nem lehet egyik napról a másikra beszerezni, hanem 12–24 hónapos távlatban kell előre tervezni. Értesülések szerint az AMD arról is tárgyal, hogy pénzügyi garanciát vállal az Anthropic jövőbeli adatközpont-bérleteire. Az utóbbi időben egyre gyakoribbá vált, hogy befektetési fokozatú hitelminősítéssel rendelkező nagy technológiai cégek kezességet vállalnak a mesterségesintelligencia-startupok bérleti vagy hitelkötelezettségeiért. A Google például szintén garanciát vállalt bizonyos megállapodásokra, hogy segítse az Anthropicot a TPU-khoz való hozzáférésben.
Az AMD az elmúlt években határozottan törekedett pozíciója megerősítésére a grafikus gyorsítók piacán, és profitált abból, hogy az AI-fejlesztők egyre inkább diverzifikálni szeretnék beszállítói láncukat az Nvidiától való függőség csökkentése érdekében. A vállalat nemrég az OpenAI-jal és a Meta Platformsszal is jelentős megállapodást kötött. A mostani szerződés részeként az AMD mérnöki együttműködésről is megállapodott az Anthropickal, amelynek keretében a Claude modelleket alkalmazza majd chiptechnológiája teljesítményének optimalizálására.
Az AMD chipjei iránti kereslet elmarad az Nvidia termékei mögött, részben azért, mert a fejlesztők kevésbé ismerik az AMD chipek működtetéséhez szükséges szoftverkörnyezetet. A nagy megrendelők megnyerése érdekében az AMD különféle kedvezményeket, például részvényopciókat is felajánlott partnereinek. Ez a megállapodás segíthet az Anthropicnak kiszolgálni az AI-szolgáltatásai iránti megugró keresletet, amely miatt korábban korlátozni kényszerült a hozzáférést, és amelyet gyakori rendszerkimaradások is kísértek.
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