Új csúcstelefonokat mutatott be a Samsung!

A dél-koreai gyártó a Galaxy Z8-as sorozat mai bemutatása során ezúttal nem kettő, hanem
három készüléket vonultatott fel.
A csúcsmodellt a 2099 dolláros Galaxy Z Fold8 Ultra képviseli, amely külsőre az elődjére, a Galaxy Z Fold7-re hasonlít. Emellett debütált az 1899 dolláros Galaxy Z Fold8, valamint a hagyományos, kagylóhéj kialakítású Galaxy Z Flip8 is, amelyért 1199 dollárt kérnek.
A Fold8 új formátumot képvisel, ugyanis könyvszerűen nyitható, méretét tekintve kisebb az Ultránál, a 4:3-as képarányú kijelzőjének köszönhetően pedig a Samsung ígérete szerint kényelmesebb tartalomfogyasztást tesz lehetővé. A CCS Insight vezető elemzője szerint nem meglepő az új kialakítás, hiszen a piaci hírek szerint az Apple is egy széles kijelzős, összehajtható iPhone-on dolgozik, a Samsung pedig ezzel a lépéssel igyekszik elébe menni a versenytársnak.
A Fold8 és a Fold8 Ultra modelleket egyaránt a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 rendszerchipje hajtja. A két változat közötti 200 dolláros árkülönbséget az Ultra fejlettebb, tripla kamerás rendszere és a nagyobb kapacitású akkumulátora indokolja.
Az új készülékek drágábbak lettek az elődeiknél, ami elsősorban a növekvő alkatrészköltségeknek, főként a memóriachipek drágulásának tulajdonítható. Utóbbiak ára a mesterséges intelligencia iránti rendkívüli kereslet és a szűkös kínálat miatt emelkedett jelentősen, márpedig ugyanezeket a chipeket építik be az okostelefonokba is. Emiatt a Z Fold8 Ultra és a Z Flip8 egyaránt 100 dollárral drágábban kerül a boltokba, mint a korábbi generációs modellek.
Az elemző ugyanakkor meglepőnek tartja, hogy az árak nem emelkedtek még drasztikusabban. Ez arra utal, hogy a Samsung nem hárítja át teljes mértékben a megnövekedett előállítási költségeket a fogyasztókra, hanem igyekszik megőrizni a versenyképességét.
A szakértő úgy véli, hogy a 2026-os esztendő sorsfordító lesz az összehajtható telefonok piacán, ugyanis szinte biztosra vehető, hogy az Apple az év második felében bemutatja saját hajlítható kijelzős iPhone-ját. Ez a lépés komoly kihívást jelent majd a Samsung számára, amely még 2019-ben úttörőként teremtette meg ezt a termékkategóriát.
Címlapkép forrása: Samsung
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