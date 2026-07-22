  • Megjelenítés
Új csúcstelefonokat mutatott be a Samsung!
Üzlet

Új csúcstelefonokat mutatott be a Samsung!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Samsung mai londoni rendezvényén mutatta be legújabb összehajtható kijelzős okostelefonjait, amelyekkel a dél-koreai vállalat igyekszik megőrizni piacvezető pozícióját, különösen annak fényében, hogy idén várhatóan az Apple is belép erre a területre - számolt be a CNBC.

A dél-koreai gyártó a Galaxy Z8-as sorozat mai bemutatása során ezúttal nem kettő, hanem

három készüléket vonultatott fel.

A csúcsmodellt a 2099 dolláros Galaxy Z Fold8 Ultra képviseli, amely külsőre az elődjére, a Galaxy Z Fold7-re hasonlít. Emellett debütált az 1899 dolláros Galaxy Z Fold8, valamint a hagyományos, kagylóhéj kialakítású Galaxy Z Flip8 is, amelyért 1199 dollárt kérnek.

A Fold8 új formátumot képvisel, ugyanis könyvszerűen nyitható, méretét tekintve kisebb az Ultránál, a 4:3-as képarányú kijelzőjének köszönhetően pedig a Samsung ígérete szerint kényelmesebb tartalomfogyasztást tesz lehetővé. A CCS Insight vezető elemzője szerint nem meglepő az új kialakítás, hiszen a piaci hírek szerint az Apple is egy széles kijelzős, összehajtható iPhone-on dolgozik, a Samsung pedig ezzel a lépéssel igyekszik elébe menni a versenytársnak.

Még több Üzlet

Már lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!

Amikor minden dollár számít: ki nyeri meg az amerikai fogyasztót?

Fontos jelentésekre várnak a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

A Fold8 és a Fold8 Ultra modelleket egyaránt a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 rendszerchipje hajtja. A két változat közötti 200 dolláros árkülönbséget az Ultra fejlettebb, tripla kamerás rendszere és a nagyobb kapacitású akkumulátora indokolja.

Az új készülékek drágábbak lettek az elődeiknél, ami elsősorban a növekvő alkatrészköltségeknek, főként a memóriachipek drágulásának tulajdonítható. Utóbbiak ára a mesterséges intelligencia iránti rendkívüli kereslet és a szűkös kínálat miatt emelkedett jelentősen, márpedig ugyanezeket a chipeket építik be az okostelefonokba is. Emiatt a Z Fold8 Ultra és a Z Flip8 egyaránt 100 dollárral drágábban kerül a boltokba, mint a korábbi generációs modellek.

Az elemző ugyanakkor meglepőnek tartja, hogy az árak nem emelkedtek még drasztikusabban. Ez arra utal, hogy a Samsung nem hárítja át teljes mértékben a megnövekedett előállítási költségeket a fogyasztókra, hanem igyekszik megőrizni a versenyképességét.

A szakértő úgy véli, hogy a 2026-os esztendő sorsfordító lesz az összehajtható telefonok piacán, ugyanis szinte biztosra vehető, hogy az Apple az év második felében bemutatja saját hajlítható kijelzős iPhone-ját. Ez a lépés komoly kihívást jelent majd a Samsung számára, amely még 2019-ben úttörőként teremtette meg ezt a termékkategóriát.

Címlapkép forrása: Samsung

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Olajra lépett a forint
Jön az újabb hőhullám: szinte hihetetlen forróságot jelez az egyik előrejelzés
Itt a történelmi csúcs a magyar tőzsdén!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility