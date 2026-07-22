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Válaszút előtt a népszerű közösségi platform: milliárdokat hoz az új technológia, de közben elszivárognak a látogatók
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Válaszút előtt a népszerű közösségi platform: milliárdokat hoz az új technológia, de közben elszivárognak a látogatók

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Nagyot esett a Reddit árfolyama szerdán azt követően, hogy a Wall Street Journal beszámolt a vállalat terveiről, miszerint korlátozhatják a Google hozzáférését a platform tartalmához, megakadályozva annak felhasználását a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez. A közösségi platform részvényei az év eleje óta már hozzávetőleg 27 százalékot veszítettek az értékükből - számolt be a CNBC.
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A két vállalat még 2024-ben állapodott meg arról, hogy a keresőóriás a Reddit bejegyzésein taníthatja be a mesterségesintelligencia-modelljeit. A lap információi szerint azonban a Reddit most felülvizsgálja az együttműködés előnyeit, mivel a Google AI-alapú összefoglalói jelentősen csökkentik a keresőből a fórumoldalra érkező látogatói forgalmat.

Ez a tendencia más online médiumok esetében is megmutatkozik, hiszen a Politico Google-ről érkező forgalma 23, a CNN-é pedig csaknem 25 százalékkal esett vissza, miközben a Business Insider látogatottsága több mint 85 százalékkal zuhant 2025 júniusa és 2026 júniusa között. Emiatt egyre több médiavállalat és kiadó vizsgálja felül a kapcsolatát a nagy technológiai cégekkel, és a forgalomcsökkenés miatt többen már jogi úton igyekeznek megvédeni szellemi tulajdonukat.

Múlt évben az oktatási szolgáltatásokat nyújtó Chegg indított pert a Google ellen a szövetségi bíróságon, azt állítva, hogy a keresőmotor mesterséges intelligencia által generált összefoglalói elszívják a látogatókat, ezzel pedig rontják a cég eredményeit és csökkentik a bevételeit. A Google a korábbi vádakra és a mostani helyzetre is hasonlóan reagált, miszerint az AI-szolgáltatások valójában támogatják a tartalomgyártókat és a kiadókat a közönségük növelésében, a mesterséges intelligencia alapú áttekintések pedig sokszínűbb weboldalakra irányítják a felhasználókat.

A Reddit évi 60 millió dollár értékű megállapodása a Google-lel hamarosan lejár, így a felek jelenleg is egyeztetnek a partnerség esetleges megújításáról.

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A közösségi platform az OpenAI-jal is fenntart egy hasonló együttműködést, amely lehetővé teszi a ChatGPT-modellek betanítását a Reddit bejegyzésein. Ez az adatlicenc-értékesítési üzletág jelentősen hozzájárult a vállalat legutóbbi negyedévben elért kiemelkedő pénzügyi eredményeihez.

Az első negyedévben a Reddit bevétele 69 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A cég egy részvényre jutó nyeresége 1,01 dollárt tett ki az elemzők által jelzett 58 centtel szemben, miközben a 663 millió dolláros árbevétel is felülmúlta a 611 millió dolláros piaci várakozásokat. Huffman vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a Google-lel és az OpenAI-jal kialakított partnerség egyaránt kulcsfontosságú és kölcsönösen előnyös a társaság számára.

A Reddit részvényei 8,5 százalékos mínuszban állnak a mai kereskedésben.

reddit

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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