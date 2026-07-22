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Véletlenül kitilthatják a Mercedest az amerikai piacról
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Véletlenül kitilthatják a Mercedest az amerikai piacról

Portfolio
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Az amerikai szenátus kereskedelmi bizottsága szerdán jóváhagyta azt a kétpárti törvényjavaslatot, amely kitiltaná a kínai autógyártókat az amerikai piacról. Ted Cruz texasi republikánus szenátor, a bizottság elnöke ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a szabályozás akaratlanul is megakadályozhatná a Mercedes-Benz amerikai értékesítését - közölte a CNBC.

A törvény vitáján Cruz elmondta, hogy a javaslatban szereplő 15 százalékos kínai tulajdonosi küszöb a Mercedes-Benzre is vonatkozna, mivel két kínai befektető együttesen közel 20 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban. A német gyártó két legnagyobb egyéni részvényese az állami tulajdonú BAIC 9,98 százalékkal, valamint a Geely alapítója, Li Su-fu 9,69 százalékkal.

Cruz kijelentette, hogy a Mercedes-Benz kitiltását soha nem fontolgatnák, és hozzátette, hogy a szöveget még a törvényerőre emelkedése előtt módosítani kell.

A javaslat célja azon szövetségi korlátozások törvénybe iktatása, amelyek

Távol tartanák a kínai kötődésű járműtechnológiát az amerikai piactól,

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mivel a nemzetbiztonsági aggályok szerint a hálózatba kapcsolt autók érzékeny adatokat gyűjthetnek. Bernie Moreno ohiói republikánus szenátor – aki Elissa Slotkin michigani demokrata szenátorral közösen terjesztette elő a javaslatot – úgy fogalmazott, hogy ezzel megakadályozzák az amerikai ipari bázis teljes megsemmisülését.

A Mercedes-Benz korábban nem kívánt nyilatkozni a jogszabályról, de jelezte, hogy több mint tízezer embert foglalkoztat az Egyesült Államokban, és összeszerelő üzemeket működtet Alabamában, valamint Dél-Karolinában. Moreno szerint a német gyártónak 2030-ig lenne ideje megfelelni a tulajdonosi korlátozásnak, és szükség esetén mentességet is kérhetne.

Címlapkép forrása: Mercedes-Benz Cars press photo

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