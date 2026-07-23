100 dollár felett az olajár, beindult a vérengzés a Wall Streeten

A vezető amerikai részvényindexek komoly mínuszban kezdték a napot, leginkább a technológiai szektort tömörítő Nasdaq esetében látszik ez. Az index majdnem 650 pontos, 2,5%-os esésben van. Ebben élen jár a Tesla, mely a szerdán megjelent gyorsjelentés után 14%-ot esett, míg az Alphabet szintén a szerdai eredményközlés után majdnem 7,5%-os zuhanásban van.

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A többi vezető amerikai index sem teljesít sokkal jobban, az S&P-500 1,4%-kal, a Dow Jones pedig 1,1%-kal áll szerdai záróértéke alatt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás