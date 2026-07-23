A fenntarthatósági üzleti megoldásokat díjazzuk - Még nem késő pályázni!

A hazai piaci szereplők, nagyvállalatok, kkv-k és szervezetek különleges fenntarthatósági teljesítményeit, programjait és innovációit 2026-ban is szeretnénk láthatóvá tenni a Green Awards díjakon keresztül. Idén is hét kategóriában keressük a leginkább előremutató kezdeményezéseket:

Az Év Zöld Nagyvállalata Az Év Zöld Ipari Nagyvállalata Az Év Zöld Kkv-ja Az Év Zöld Innovációja Az Év Zöld Beruházása Az Év Jó Ügye Az Év Zöld Példaképe

A pályázatok ezen az oldalon adhatók be, a jelentkezési határidő 2026. augusztus 3., hétfő éjfél.

Miért érdemes jelentkezni?

A díj névadó támogatójának, a Green Cloudnak a képviselőit is megkérdeztük arról, miért tartják fontosnak, hogy a fenntarthatóságban valódi eredményeket felmutató vállalatok és szakemberek szakmai elismerést kapjanak. Mécs Imre, a Green Cloud alapítója és társtulajdonosa, a Solar Markt Csoport elnöke elmondta,

„Idén már öt éve, hogy elindítottuk a Green Awards-ot a Portfolio-val közösen, azzal a céllal, hogy a vállalatok fenntarthatósági eredményei megfelelő hangsúlyt kapjanak és inspiráló példaként álljanak a hazai üzleti szereplők számára.

Úgy gondoljuk, hogy a fenntarthatóság az egyik legfontosabb feladat a vállalatok életében. Fenntarthatóság nélkül nincs jövő.

Mécs Imre alapító, társtulajdonos, Green Cloud, elnök, Solar Markt Csoport … Tovább

A díjnak ennek a súlyát kell megmutatnia. Öt év alatt sokat változott a piac, a vállalatok hangzatos beszámolói, ambiciózus célkitűzései már nem elegendőek, egyre fontosabbá válik, hogy megmutassák, milyen konkrét döntésekkel, fejlesztésekkel és működési változtatásokkal érnek el valódi környezeti vagy társadalmi hatást.

A díj értéke éppen abban rejlik, hogy nem egyetlen iparági megoldást vagy vállalati méretet állít piedesztálra. Egy nagyvállalati átállási program, egy ipari beruházás, egy kkv innovációja vagy egy elkötelezett szakember munkája ugyanúgy lehet iránymutató, ha mások számára is tanulságot, adaptálható példát és hiteles mércét ad.

A pályázás ezért nem csak elismerésről szól, hanem lehetőség arra is, hogy a vállalatok megosszák azokat a tapasztalatokat, amelyek a hazai gazdaság zöld átállását a gyakorlatban gyorsíthatják.”

Pokol László, a Green Cloud Platform Zrt. vezérigazgatója szerint a a fenntarthatóság az elmúlt években a vállalati működés egyik meghatározó üzleti kérdésévé vált és az elméleti vállalásokat egyre inkább konkrét intézkedések és mérhető eredmények váltják fel.

Különösen az energiaintenzív vállalatok számára fontos, hogy a dekarbonizáció ne pusztán a kibocsátási célok megfogalmazásáról szóljon.

- mondta a vezérigazgató, majd hozzátette, hogy a valódi érték ott keletkezik, ahol a fenntarthatósági vállalások mérhető teljesítményben, átlátható adatokban és hosszú távon is működő üzleti modellben jelennek meg. Azok a cégek, amelyek a zöld átállást még mindig kizárólag megfelelési feladatként kezelik, könnyen elszalaszthatják azt az előnyt, amelyet például a tudatos energiastratégia, az energiafelhasználás következetes átalakítása és az üzleti hatékonyság növelése jelenthet.

A Green Awards díjjal célunk, hogy megmutassuk, hogy a zöld átállás nem egy egységes recept alapján történik, a díjazott megoldásokban közös motívum a stratégiai szemlélet, a következetes megvalósítás és a bizonyítható hatás.

Pokol László Green Cloud Platform, vezérigazgató Pokol László az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen végzett matematikusként. Közel 20 éves tapasztalattal rendelkezik az energetikai szektorban. Karrierjét 2003-ban kezdte a TITÁSZ-nál, majd az E.O … Tovább

A kategóriák és a nevezés menete

A nagyvállalati kategóriák esetében alapvető feltétel a legalább 250 fős munkavállalói létszám. Az Év Zöld Nagyvállalata, az Év Zöld Ipari Nagyvállalata és az Év Zöld Kkv-ja kategóriákban az adott gazdasági társaság elmúlt egy évben elért fenntarthatósági eredményeit értékeli a szakmai zsűri.

Az Év Zöld Beruházása kategóriában olyan fejlesztések, beruházások vagy akár befektetési lehetőségek bemutatását várjuk, amelyek megvalósítása pozitív hatást gyakorolt a vállalatra, a munkavállalókra, a partnerekre vagy a felhasználókra. Az Év Zöld Innovációja kategóriában vállalatmérettől függetlenül várjuk azok jelentkezését, akik új megoldással, új szemlélettel vagy újszerű alkalmazással járulnak hozzá a fenntarthatósági célokhoz.

Az Év Jó Ügye kategória elsősorban társadalmi hozzáadott értékkel bíró programokat ismer el. A kezdeményezés kapcsolódhat egy vállalat valamely részlegéhez, termékéhez, szolgáltatásához, programjához, de akár az egész szervezet működéséhez is. A zsűri olyan már megvalósult programokat vár, amelyek egy társadalmi csoport számára pozitív változást, támogatást vagy fejlődési lehetőséget hoztak. Az Év Zöld Példaképe kategória esetében konkrét személyeket lehet jelölni vagy jelentkezni. A díj azoknak a szakembereknek, fenntarthatósági vezetőknek, kollégáknak szól, akik elhivatottságukkal, eddigi munkájukkal és gyakorlati tetteikkel valódi példát mutatnak a fenntarthatóság területén.

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án ismét találkozik a fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalati, szakmai és intézményi közeg. Ha a cége már felismerte, hogy a fenntarthatóbb működés nemcsak környezeti, hanem versenyképességi, stratégiai és stabilitási kérdés is, akkor várjuk a Sustainable World 2026 konferencián. Információ és jelentkezés

A nevezés alapfeltétele egy rövid, lényegre törő, legfeljebb 2500 karakteres leírás beküldése a Portfolio erre kialakított felületén keresztül. Ezen felül opcionálisan csatolható egy részletesebb, karakterkorlát nélküli bemutató is word vagy pdf formátumban. Egy vállalat vagy szervezet több kategóriában is indulhat, különböző programokkal, projektekkel vagy jelölésekkel. A tavalyi évben nyertes szervezetek ugyanabban a kategóriában ebben az évben nem jelentkezhetnek.

A jelentkezők közül először egy 3–6 pályázatból álló shortlist készül kategóriánként, majd a végső nyerteseket a szakmai zsűri titkos szavazással választja ki.

A díjakat ünnepélyes átadó keretében, 2026. szeptember 8-án, aSustainable World 2026 konferenciánadjuk át.

Így zajlott a tavalyi díjátadó:

A magas presztízsű szakmai díj mellett a győzteseket a díjátadót követően bemutatjuk a Portfolio.hu hasábjain is. A nyertes vállalatot, programot vagy szervezetet képviselő személy számára a Portfolio egy VIP jegyet biztosít a 2026. szeptember 8-i Sustainable World 2026 konferenciára, az egész napos szakmai programra és az azt követő állófogadásra.

Az egyes kategóriákról készült részletes beszámolókról az alábbi cikkekben olvashatnak:

A cikk megjelenését a Green Cloud támogatta és saját termék népszerűsítését szolgálja.

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