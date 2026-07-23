A háttérben is verseny zajlik: így megy a logisztika a Forma-1 világában

A Forma-1-ben a figyelem általában a pályára irányul, a rajtokra, előzésekre, bokszkiállásokra és világbajnoki küzdelmekre. A látványos versenyek mögött azonban egy másik, kevésbé látható verseny is zajlik. Ez a logisztika versenye, ahol ugyanúgy számít a sebesség, a pontosság és a hibátlan csapatmunka, mint a pályán.
A háttérben zajló feladat nem egyszerű szállítási munka, hanem stratégiai ellátásilánc-tervezés. A versenyautóknak el kell jutnia egyik kontinensről a másikra, és nem mindegy milyen útvonalon, milyen eszközökkel, milyen ütemezéssel - és nagyon nem mellesleg, milyen környezeti terheléssel.
Rekordméretű naptár, növekvő logisztikai kihívások
A 2026-os Forma-1-es szezon ismét rendkívül sűrű lesz,
a versenynaptár 22 futamot tartalmaz, 19 országban és öt kontinensen.
A mezőnynek egymást követő hétvégéken is helyt kell állnia, hiszen a naptárban dupla és tripla versenyhétvégék is szerepelnek. Ez a pilóták és a csapatok számára, valamint a háttérben dolgozó logisztikai szakembereknek is komoly terhelést jelent.
A szezon az Ausztrál Nagydíjjal indult, amely után az ázsiai-csendes-óceáni régió futamai következtek, majd a Közel-Kelet felé vették az irányt. A versenynaptár egyre tudatosabb regionalizációja azt a célt szolgálja, hogy a sportág csökkentse a felesleges utazásokat és optimalizálja a szállítási útvonalakat.
2026-tól változást jelent, hogy a Kanadai Nagydíj az európai futamsorozat elé került, így az európai versenyeket egyetlen összefüggő szakaszban lehet megrendezni. Emellett Madrid 40 év után tért vissza a Forma-1 naptárába egy új helyszínnel, a szezonzárót pedig Abu-Dzabiban rendezik december 6-án. De a mezőny bővülése is új kihívást jelent, hiszen a Cadillac 11. csapatként csatlakozott a bajnoksághoz, ami tovább növeli a mozgatandó felszerelések mennyiségét.
Minden futam mögött egy másik verseny is zajlik
A Forma-1 hivatalos logisztikai partnere 2004 óta a DHL, az együttműködés azért is hangsúlyos, mert a Forma-1 2030-as karboncsökkentési céljaiban is kiemelt szerepe van egy logisztikai partnernek, amellett, hogy extrém gyorsnak is kell lennie a szállítások terén.
A paddockban sétálva közelebbről is megnézhettük, hogy mennyire összetett rendszer működik a háttérben. A csapatok motorhome-jai, a garázsok, a szerelőállások, a médiaközpontok és a vendéglátóegységek mind egy hatalmas, nemzetközi szállítási lánc részei.
Amit a nézők a televízióban egy versenyhétvégén látnak, azt több hónapos, sőt gyakran több mint egyéves előkészítő munka előzi meg - új helyszín esetén még egy évnél is több.
Több mint 1200 tonna felszerelés évente
Nézzünk néhány érdekes tényt, ami a Forma-1-es szállítási megoldásokkal függ össze, és amikről szinte soha nem esik szó, amikor a versenyre gondolunk:
- Több mint 100 motorsport-logisztikai szakértő (közülük 50 a helyszíneken) dolgozik a Forma-1 vezetésével és a csapatokkal szoros együttműködésben.
- A DHL évente több mint 1200 tonnányi felszerelést juttat célba globálisan.
- A szállítmányok között versenyautók, motorok, üzemanyag, gumiabroncsok, pótalkatrészek, valamint médiatechnikai és vendéglátási eszközök is vannak.
- Légi, közúti és tengeri szállításra is szükség van.
- Európában már 52 bioüzemanyaggal működő teherautó támogatja a futamokat. Járművenként így átlagosan 83%-kal alacsonyabb a szén-dioxid-kibocsátás a dízelüzemű alternatívákhoz képest. A GPS-alapú nyomon követés optimalizálja az útvonalakat és csökkenti a fogyasztást.
- A légi szállításban SAF, vagyis fenntartható repülőgép-üzemanyagot használnak, amikor a futamok miatt repülés is szükséges. A Boeing 777-es repülőgépek a korábbi generációs típusokhoz képest mintegy 17%-kal alacsonyabb kibocsátást eredményeznek, így összesen 20 000 tonna CO2-egyenérték kibocsátás megtakarítását tudják megvalósítani.
Catrin Müller, a DHL Sponsorship Team képviselőjével, Chris Allen, a DHL Motorsport Transport Managerével és Christian Paulhammer, F1 Operations Managerrel is beszélgettünk a bejárás során, akik több érdekességet is elárultak. Például, hogy a versenynaptár létrejötte után, nagyjából 1 évvel korábban már elkezdődik a tervezés, és az európai szezonra januárban-februárban kezdenek el komolyabban készülni.
A Forma-1-ben a DHL szállítja az egész közvetítőközpontot - ami a tv-s közvetítésért is felel. A verseny és a logisztika sok villamosenergiát emészt fel, ezt az Aggreko rendszerrel igyekeznek fenntarthatóbbá tenni. A teljes paddockra kiterjedő megoldás egyetlen központi egységbe szervezi az energiaellátást, amely megújuló forrásokból működik, például hidrogénezett növényi olajból - HVO-ból -, napelemekből és akkumulátoros energiatároló rendszerekből. E mellé jön be a DHL bioüzemanyaggal működő kamionflottája az európai versenyszakaszokon.
Az energiaellátás megújuló megoldásokkal való támogatása, és a bioüzemanyagok használata mögött a 2050-es nettó zéró kibocsátási cél van a DHL részéről. Már 2030-ra is 29 millió tonna alá csökkentenék a kibocsátást - amit például az is segít, hogy világszerte több mint 36 ezer elektromos jármű van a flottájukban.
Amiben még van tér a fejlesztésre, az az Európán kívüli helyszínek energiaellátása, ugyanis a tárolók, akkumulátorok szállítása hajóval vagy repülővel még nehézkesnek mondható. Ugyanakkor már keresik a megoldást az Európán kívüli helyszíneken is - tudtuk meg a szakértőktől.
Az elmúlt években a Forma-1 is egyre nagyobb hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra. A sportág 2019-ben jelentette be stratégiáját, amelynek egyik legfontosabb célja a nettó zéró kibocsátás elérése 2030-ra. Ehhez nemcsak az autók technológiájának fejlődése, hanem a teljes versenysorozat működésének átalakítása is szükséges.
100 százalékban fenntartható üzemanyag fejlesztésén dolgoznak, amelyet 2026-tól az új generációs hibrid erőforrásokkal együtt vezetnek be. A versenynaptár regionalizációja, a távoli televíziós gyártási megoldások és a regionális logisztikai központok alkalmazása mind azt szolgálják, hogy csökkenjen a sportág utazáshoz és áruszállításhoz kapcsolódó kibocsátása.
Címlapkép forrása: wwwgergelyzakany.com/DHL
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