A háttérben is verseny zajlik: így megy a logisztika a Forma-1 világában

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Hétvégén rajtol a Forma-1 a Hungaroringen, ahol a Portfolio kollégái is beleshettek a színfalak mögé. A DHL meghívására bejártuk a paddock részt, vagyis a versenypálya zárt, operatív központját. Itt sorakoznak a csapatok kamionjai, a többszintes motorhome-ok, vagyis a vendéglátó- és irodaépületek, valamint itt dolgoznak a mérnökök és a média képviselői is. A csapatok már javában készültek a hétvégi futamra, a garázsokban szerelők dolgoztak, a kamionok körül folyamatos volt a mozgás, a háttérben pedig az a logisztikai gépezet működött, amely nélkül egyetlen versenyhétvége sem indulhatna el. A Forma-1 globális működésének egyik kulcsszereplője a DHL, amely több mint két évtizede hivatalos logisztikai partnerként gondoskodik arról, hogy autók, alkatrészek, gumik, üzemanyagok és technikai eszközök időben megérkezzenek a világ különböző pontjaira. Illetve azon is már egy ideje, hogy minél fenntarthatóbban tudják megvalósítani az elképesztő szállítási, valamint energiahasználati igényeket.

A Forma-1-ben a figyelem általában a pályára irányul, a rajtokra, előzésekre, bokszkiállásokra és világbajnoki küzdelmekre. A látványos versenyek mögött azonban egy másik, kevésbé látható verseny is zajlik. Ez a logisztika versenye, ahol ugyanúgy számít a sebesség, a pontosság és a hibátlan csapatmunka, mint a pályán.

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A háttérben zajló feladat nem egyszerű szállítási munka, hanem stratégiai ellátásilánc-tervezés. A versenyautóknak el kell jutnia egyik kontinensről a másikra, és nem mindegy milyen útvonalon, milyen eszközökkel, milyen ütemezéssel - és nagyon nem mellesleg, milyen környezeti terheléssel.

Kép forrása: Zákány Gergely

Rekordméretű naptár, növekvő logisztikai kihívások

A 2026-os Forma-1-es szezon ismét rendkívül sűrű lesz,

a versenynaptár 22 futamot tartalmaz, 19 országban és öt kontinensen.

A mezőnynek egymást követő hétvégéken is helyt kell állnia, hiszen a naptárban dupla és tripla versenyhétvégék is szerepelnek. Ez a pilóták és a csapatok számára, valamint a háttérben dolgozó logisztikai szakembereknek is komoly terhelést jelent.

Kép forrása: Zákány Gergely

A szezon az Ausztrál Nagydíjjal indult, amely után az ázsiai-csendes-óceáni régió futamai következtek, majd a Közel-Kelet felé vették az irányt. A versenynaptár egyre tudatosabb regionalizációja azt a célt szolgálja, hogy a sportág csökkentse a felesleges utazásokat és optimalizálja a szállítási útvonalakat.

Kép forrása: Zákány Gergely

2026-tól változást jelent, hogy a Kanadai Nagydíj az európai futamsorozat elé került, így az európai versenyeket egyetlen összefüggő szakaszban lehet megrendezni. Emellett Madrid 40 év után tért vissza a Forma-1 naptárába egy új helyszínnel, a szezonzárót pedig Abu-Dzabiban rendezik december 6-án. De a mezőny bővülése is új kihívást jelent, hiszen a Cadillac 11. csapatként csatlakozott a bajnoksághoz, ami tovább növeli a mozgatandó felszerelések mennyiségét.

Kép forrása: Zákány Gergely

Minden futam mögött egy másik verseny is zajlik

A Forma-1 hivatalos logisztikai partnere 2004 óta a DHL, az együttműködés azért is hangsúlyos, mert a Forma-1 2030-as karboncsökkentési céljaiban is kiemelt szerepe van egy logisztikai partnernek, amellett, hogy extrém gyorsnak is kell lennie a szállítások terén.

A paddockban sétálva közelebbről is megnézhettük, hogy mennyire összetett rendszer működik a háttérben. A csapatok motorhome-jai, a garázsok, a szerelőállások, a médiaközpontok és a vendéglátóegységek mind egy hatalmas, nemzetközi szállítási lánc részei.

Amit a nézők a televízióban egy versenyhétvégén látnak, azt több hónapos, sőt gyakran több mint egyéves előkészítő munka előzi meg - új helyszín esetén még egy évnél is több.

Kép forrása: Zákány Gergely

Több mint 1200 tonna felszerelés évente

Nézzünk néhány érdekes tényt, ami a Forma-1-es szállítási megoldásokkal függ össze, és amikről szinte soha nem esik szó, amikor a versenyre gondolunk:

Több mint 100 motorsport-logisztikai szakértő (közülük 50 a helyszíneken) dolgozik a Forma-1 vezetésével és a csapatokkal szoros együttműködésben.

A DHL évente több mint 1200 tonnányi felszerelést juttat célba globálisan.

A szállítmányok között versenyautók, motorok, üzemanyag, gumiabroncsok, pótalkatrészek, valamint médiatechnikai és vendéglátási eszközök is vannak.

Kép forrása: Zákány Gergely

Légi, közúti és tengeri szállításra is szükség van.

Európában már 52 bioüzemanyaggal működő teherautó támogatja a futamokat. Járművenként így átlagosan 83%-kal alacsonyabb a szén-dioxid-kibocsátás a dízelüzemű alternatívákhoz képest. A GPS-alapú nyomon követés optimalizálja az útvonalakat és csökkenti a fogyasztást.

A légi szállításban SAF, vagyis fenntartható repülőgép-üzemanyagot használnak, amikor a futamok miatt repülés is szükséges. A Boeing 777-es repülőgépek a korábbi generációs típusokhoz képest mintegy 17%-kal alacsonyabb kibocsátást eredményeznek, így összesen 20 000 tonna CO2-egyenérték kibocsátás megtakarítását tudják megvalósítani.

Kép forrása: Zákány Gergely

Catrin Müller, a DHL Sponsorship Team képviselőjével, Chris Allen, a DHL Motorsport Transport Managerével és Christian Paulhammer, F1 Operations Managerrel is beszélgettünk a bejárás során, akik több érdekességet is elárultak. Például, hogy a versenynaptár létrejötte után, nagyjából 1 évvel korábban már elkezdődik a tervezés, és az európai szezonra januárban-februárban kezdenek el komolyabban készülni.

Kép forrása: Zákány Gergely

A Forma-1-ben a DHL szállítja az egész közvetítőközpontot - ami a tv-s közvetítésért is felel. A verseny és a logisztika sok villamosenergiát emészt fel, ezt az Aggreko rendszerrel igyekeznek fenntarthatóbbá tenni. A teljes paddockra kiterjedő megoldás egyetlen központi egységbe szervezi az energiaellátást, amely megújuló forrásokból működik, például hidrogénezett növényi olajból - HVO-ból -, napelemekből és akkumulátoros energiatároló rendszerekből. E mellé jön be a DHL bioüzemanyaggal működő kamionflottája az európai versenyszakaszokon.

Kép forrása: Zákány Gergely

Az energiaellátás megújuló megoldásokkal való támogatása, és a bioüzemanyagok használata mögött a 2050-es nettó zéró kibocsátási cél van a DHL részéről. Már 2030-ra is 29 millió tonna alá csökkentenék a kibocsátást - amit például az is segít, hogy világszerte több mint 36 ezer elektromos jármű van a flottájukban.

Amiben még van tér a fejlesztésre, az az Európán kívüli helyszínek energiaellátása, ugyanis a tárolók, akkumulátorok szállítása hajóval vagy repülővel még nehézkesnek mondható. Ugyanakkor már keresik a megoldást az Európán kívüli helyszíneken is - tudtuk meg a szakértőktől.

Kép forrása: Zákány Gergely

Az elmúlt években a Forma-1 is egyre nagyobb hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra. A sportág 2019-ben jelentette be stratégiáját, amelynek egyik legfontosabb célja a nettó zéró kibocsátás elérése 2030-ra. Ehhez nemcsak az autók technológiájának fejlődése, hanem a teljes versenysorozat működésének átalakítása is szükséges.

Kép forrása: Zákány Gergely

100 százalékban fenntartható üzemanyag fejlesztésén dolgoznak, amelyet 2026-tól az új generációs hibrid erőforrásokkal együtt vezetnek be. A versenynaptár regionalizációja, a távoli televíziós gyártási megoldások és a regionális logisztikai központok alkalmazása mind azt szolgálják, hogy csökkenjen a sportág utazáshoz és áruszállításhoz kapcsolódó kibocsátása.

Kép forrása: Zákány Gergely

Címlapkép forrása: wwwgergelyzakany.com/DHL