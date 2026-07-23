Átlépte a 100 dollárt az olajár!

Mi történik a tőzsdéken?

Az amerikai tőzsdéket szerdán iránykeresés jellemezte a zárás után érkező fontos gyorsjelentések előtt, a napot végül kis csökkenésekkel zárták a vezető indexek: a Dow 6 pontot esett, az S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,6 százalékot veszített értékéből.

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Az Alphabet és a Tesla gyorsjelentésére is negatív volt a reakció a zárás utáni kereskedésben, az Alphabet 3, míg a Tesla 4 százalékot esett. Az Alphabet bejelentette, hogy 205 milliárd dollárra emeli az idei tőkeberuházási terveit.

Az Alphabet bejelentette, hogy 205 milliárd dollárra emeli az idei tőkeberuházási terveit. Az ázsiai tőzsdéken többnyire emelkedéseket látni, a Nikkei 0,6 százalékkal, a hongkongi Hang Seng 1,2 százalékkal került feljebb, míg a kínai Shanghai Composite 0,1 százalékot emelkedett.

Az európai határidős indexek mérsékelt eséseket jeleznek előre a nyitásra, a DAX fél százalékos mínuszban áll.

áll. Az amerikai határidős indexek szintén mínuszosak, a Dow és az S&P 500 futures 0,2 százalékos, a Nasdaq 0,3 százalékos csökkenést mutat.

Az olajár ma reggel tovább emelkedik, a brent 96 dollár felett áll, 2 százalékot meghaladó emelkedéssel, míg a WTI 88 dollár felett, 1,7 százalékos pluszban.

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Mi várható makrofronton?

Csütörtökön idehaza nincs adatközlés. Dél-Koreából a második negyedéves előzetes GDP érkezik, amely a globális kereskedelmi ciklus és a félvezetőexport állapotának egyik legkorábbi és legérzékenyebb jelzője.

A nap fő tétje azonban az EKB kamatdöntése,

ahol a piac elsősorban a jegybank előretekintő iránymutatását, valamint az inflációs és növekedési kockázatok mérlegelését figyeli. Emellett az euróövezeti fogyasztói bizalmi index előzetes értéke is jön, amely a háztartások keresleti kilátásait vetíti előre.

Címlapkép forrása: Ralph Orlowski Bloomberg via Getty Images