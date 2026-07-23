Benga brüsszeli bírságot kapott a Google, két ügyben is megsértette az uniós digitális szabályokat

A DMA előírásai szerint a kapuőrnek minősülő platformok a rangsorolás során nem részesíthetik előnyben a saját szolgáltatásaikat, hanem kötelesek átlátható, tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételeket biztosítani. Az Európai Bizottság vizsgálata szerint a Google a saját szolgáltatásait, például a bevásárlási, szállodai, közlekedési és sporttal kapcsolatos találatokat jóval szembetűnőbben, a találati lista élén, kedvezőbb vizuális megjelenítéssel és szűrőkkel helyezte el, miközben a harmadik felek hasonló szolgáltatásai nem kaptak ilyen kiemelést.
A DMA a legnagyobb digitális platformokra vonatkozó uniós szabályrendszer, amely előre meghatározott kötelezettségekkel próbálja megakadályozni, hogy a kapuőrök visszaéljenek közvetítő szerepükkel.
A másik eljárásban a Bizottság azt kifogásolta, hogy a Google Play áruházat használó fejlesztők nem tájékoztathatták szabadon és díjmentesen a felhasználókat az alternatív, sok esetben kedvezőbb árú ajánlatokról, és nem irányíthatták át őket ezekre a külső csatornákra, például weboldalakra vagy más alkalmazásboltokba. Bár a szabályozás értelmében a Google jogosult díjat felszámítani azért, ha a Google Playen keresztül segíti egy új ügyfél megszerzését, az átirányításhoz kapcsolódó díjak mértéke és a számlázási időszak hossza a Bizottság szerint túllépte a DMA által megengedett szintet.
Az Európai Bizottság határozataiban kötelezte a Google-t a jogsértő gyakorlatok megszüntetésére.
A vállalatnak a jövőben tisztességesen és megkülönböztetésmentesen kell kezelnie a keresőmotorjában megjelenő külső szolgáltatásokat.
Emellett technikai és szerződéses szinten is biztosítania kell, hogy a Google Play áruházon keresztül terjesztett alkalmazások fejlesztői szabadon kommunikálhassanak a felhasználókkal, ajánlatokat népszerűsíthessenek, és szerződéseket köthessenek velük a Google Playen belül és azon kívül is.
A brüsszeli testület jelezte, hogy a Google a hatósággal folytatott párbeszéd után már tesztelni kezdte, hogyan jelenítse meg saját ingyenes szolgáltatásait – például a bevásárlási, szállodai és repülőjegyes találatokat – a keresőben. Emellett a vállalat a vásárlási hirdetések és egyes tartalomalapú szolgáltatások, például a sporttalálatok megjelenítésén is módosításokat javasolt és tesztel.
A Bizottság tudomásul vette azt is, hogy a Google javaslatokat tett arra, miként alkalmazná a mostani döntés elveit az AI Overviews és az AI Mode keresési funkciókra; erről a párbeszéd folytatódik.
A Google-nek 60 napja van a döntések végrehajtására; ennek elmaradása esetén időszakos kényszerítő bírságra számíthat, amely
a DMA alapján akár a vállalat átlagos napi globális árbevételének 5 százalékát is elérheti.
Az Alphabetet, a Google anyavállalatát 2023 szeptemberében minősítették kapuőrnek több alapszolgáltatása, köztük a Google Search és a Google Play miatt; a most lezárult jogsértési vizsgálatok 2024 márciusában kezdődtek meg. A Google-nak lehetősége van fellebbezni a határozatok ellen.
Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images
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