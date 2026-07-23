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Benga brüsszeli bírságot kapott a Google, két ügyben is megsértette az uniós digitális szabályokat
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Benga brüsszeli bírságot kapott a Google, két ügyben is megsértette az uniós digitális szabályokat

Portfolio
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Az Európai Bizottság csütörtökön közölte, hogy hogy a Google megsértette a digitális piacokról szóló jogszabályt (DMA), amiért 890 millió eurós bírságot szabott ki a technológiai óriáscégre. A Bizottság szerint a Google egyrészt a saját szolgáltatásait részesítette előnyben a keresőmotorjában, másrészt korlátozta, hogy az alkalmazásfejlesztők olcsóbb vásárlási csatornák felé irányítsák a felhasználókat a Google Play áruházban. A bírságból 460 millió euró a saját szolgáltatások előnyben részesítése, 430 millió euró pedig az átirányítás korlátozása miatt jár.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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A DMA előírásai szerint a kapuőrnek minősülő platformok a rangsorolás során nem részesíthetik előnyben a saját szolgáltatásaikat, hanem kötelesek átlátható, tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételeket biztosítani. Az Európai Bizottság vizsgálata szerint a Google a saját szolgáltatásait, például a bevásárlási, szállodai, közlekedési és sporttal kapcsolatos találatokat jóval szembetűnőbben, a találati lista élén, kedvezőbb vizuális megjelenítéssel és szűrőkkel helyezte el, miközben a harmadik felek hasonló szolgáltatásai nem kaptak ilyen kiemelést.

A DMA a legnagyobb digitális platformokra vonatkozó uniós szabályrendszer, amely előre meghatározott kötelezettségekkel próbálja megakadályozni, hogy a kapuőrök visszaéljenek közvetítő szerepükkel.

A másik eljárásban a Bizottság azt kifogásolta, hogy a Google Play áruházat használó fejlesztők nem tájékoztathatták szabadon és díjmentesen a felhasználókat az alternatív, sok esetben kedvezőbb árú ajánlatokról, és nem irányíthatták át őket ezekre a külső csatornákra, például weboldalakra vagy más alkalmazásboltokba. Bár a szabályozás értelmében a Google jogosult díjat felszámítani azért, ha a Google Playen keresztül segíti egy új ügyfél megszerzését, az átirányításhoz kapcsolódó díjak mértéke és a számlázási időszak hossza a Bizottság szerint túllépte a DMA által megengedett szintet.

Az Európai Bizottság határozataiban kötelezte a Google-t a jogsértő gyakorlatok megszüntetésére.

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A vállalatnak a jövőben tisztességesen és megkülönböztetésmentesen kell kezelnie a keresőmotorjában megjelenő külső szolgáltatásokat.

Emellett technikai és szerződéses szinten is biztosítania kell, hogy a Google Play áruházon keresztül terjesztett alkalmazások fejlesztői szabadon kommunikálhassanak a felhasználókkal, ajánlatokat népszerűsíthessenek, és szerződéseket köthessenek velük a Google Playen belül és azon kívül is.

A brüsszeli testület jelezte, hogy a Google a hatósággal folytatott párbeszéd után már tesztelni kezdte, hogyan jelenítse meg saját ingyenes szolgáltatásait – például a bevásárlási, szállodai és repülőjegyes találatokat – a keresőben. Emellett a vállalat a vásárlási hirdetések és egyes tartalomalapú szolgáltatások, például a sporttalálatok megjelenítésén is módosításokat javasolt és tesztel.

A Bizottság tudomásul vette azt is, hogy a Google javaslatokat tett arra, miként alkalmazná a mostani döntés elveit az AI Overviews és az AI Mode keresési funkciókra; erről a párbeszéd folytatódik.

A Google-nek 60 napja van a döntések végrehajtására; ennek elmaradása esetén időszakos kényszerítő bírságra számíthat, amely

a DMA alapján akár a vállalat átlagos napi globális árbevételének 5 százalékát is elérheti.

Az Alphabetet, a Google anyavállalatát 2023 szeptemberében minősítették kapuőrnek több alapszolgáltatása, köztük a Google Search és a Google Play miatt; a most lezárult jogsértési vizsgálatok 2024 márciusában kezdődtek meg. A Google-nak lehetősége van fellebbezni a határozatok ellen.

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Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images

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