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Érdekes egyeztetések: Magyar Péter és Orbán Viktor is a Suzuki globális vezérével tárgyalt
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Érdekes egyeztetések: Magyar Péter és Orbán Viktor is a Suzuki globális vezérével tárgyalt

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A Suzuki globális elnök-vezérigazgatóját, Toshihiro Suzuki urat fogadtam az irodámban - közölte Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Ezt megelőzően érkezett a hír az MTI-n keresztül, hogy Orbán Viktor, a Fidesz elnöke csütörtökön fogadta a Fidesz székházában Toshihiro Suzukit, a Suzuki globális elnökét és a cég delegációját.

A kormányfő azt írta, hogy a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon.

Elnök úrral további fejlesztésekről és befektetésekről tárgyaltunk, valamint egyeztettünk a globális autóipar előtt álló kihívásokról és az elektromos átállásról

- fogalmazott Magyar Péter.

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A felek a tárgyaláson világgazdaság helyzetéről és az autóipar jövőbeni kilátásairól cseréltek eszmét.

Orbán Viktor még miniszterelnökként legutóbb 2025 májusában tárgyalt Toshihiro Suzukival a Karmelita kolostorban.

A japán Suzuki vállalatcsoport 1991-ben 5,5 milliárd forintos alaptőkével hozta létre a magyarországi vállalatát, a járművek sorozatgyártása 1992-ben kezdődött.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Majama Kimimasza

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