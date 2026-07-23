Felrobbant az olajár: így változhat holnap a benzin ára

Bankmonitor Mi történik a hitellel, ha meghalok? András és felesége, Anita három éve vásárolt lakást Debrecen egyik zöldövezeti részén. A 32 millió forintos jelzáloghitelt 20 évre vették fel, a havi törlesztő 200 ezer forint körül moz

Grandio Blog Ki fizeti a zöld átmenet árát? Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Holdblog Nem egészségesebb, csak kevesebbet panaszkodik: ellentmondásos az egészségügyi statisztika Nem feltétlenül ott élnek a legtovább egészségben, ahol az emberek egyébként a legtovább élnek. A régiós rangsort Bulgária vezeti, miközben a várható élettartamban az utolsók... The post

Grandio Blog Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg

Holdblog A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy

RSM Blog Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság? A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az

Kasza Elliott-tal MARA Holdings - kereskedés Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most