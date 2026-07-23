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Felrobbant az olajár: így változhat holnap a benzin ára
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Felrobbant az olajár: így változhat holnap a benzin ára

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Pénteken ismét felfelé mozdulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak, írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig 8 forinttal emelkedik.

A tegnapi nagykereskedelmi áremelés hatása a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban ezúttal sem jelent meg.

A mai országos átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 597 Ft/liter
  • Gázolaj: 618 Ft/liter
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