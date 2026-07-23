Hatalmas perre készül Ausztriában a Raiffeisen Bank

A Raiffeisen Bank International (RBI) csütörtökön bejelentette, hogy mintegy 3,15 milliárd eurós, azaz körülbelül 3,58 milliárd dolláros kártérítési pert indít Ausztriában az uniós szankciókkal sújtott orosz Rasperia vállalat ellen, a keresettel pedig a társaság befagyasztott vagyonát célozza meg.

A hitelintézet tájékoztatása szerint az osztrák eljáráshoz második felperesként csatlakozik a bank oroszországi leányvállalata, az AO Raiffeisenbank is. Az intézmény azután határozott a per megindítása mellett, hogy

a lépéssel járó kockázatok jelentősen mérséklődtek.

Korábban egy orosz bíróság végzésben tiltotta meg, hogy a Rasperia ellen Oroszországon kívül jogi eljárást indítsanak. A döntés értelmében azonban az RBI és oroszországi leánybankja anélkül érvényesítheti követeléseit Ausztriában, hogy tartania kellene a bíróság által korábban kilátásba helyezett, akár 2,85 milliárd euróig terjedő bírságtól.

Az RBI a Rasperia Ausztriában található vagyonának végrehajtását kezdeményezi, beleértve a zárolt eszközök feletti rendelkezési jog megszerzését is. Az uniós szankciók hatálya alá eső vagyon 28,5 millió darab Strabag SE-részvényből, valamint a visszatartott osztalékokból és egyéb készpénzkifizetésekből tevődik össze.

A bank igazgatósága

rendkívül valószínűnek tartja az osztrák eljárás kedvező kimenetelét, és arra számít, hogy a végrehajtásból származó bevétel hat-tizenkét hónapon belül realizálható.

A Rasperia és a Strabag egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Forrás: Reuters

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