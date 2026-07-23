  • Megjelenítés
Hatalmas perre készül Ausztriában a Raiffeisen Bank
Üzlet

Hatalmas perre készül Ausztriában a Raiffeisen Bank

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Raiffeisen Bank International (RBI) csütörtökön bejelentette, hogy mintegy 3,15 milliárd eurós, azaz körülbelül 3,58 milliárd dolláros kártérítési pert indít Ausztriában az uniós szankciókkal sújtott orosz Rasperia vállalat ellen, a keresettel pedig a társaság befagyasztott vagyonát célozza meg.

A hitelintézet tájékoztatása szerint az osztrák eljáráshoz második felperesként csatlakozik a bank oroszországi leányvállalata, az AO Raiffeisenbank is. Az intézmény azután határozott a per megindítása mellett, hogy

a lépéssel járó kockázatok jelentősen mérséklődtek.

Korábban egy orosz bíróság végzésben tiltotta meg, hogy a Rasperia ellen Oroszországon kívül jogi eljárást indítsanak. A döntés értelmében azonban az RBI és oroszországi leánybankja anélkül érvényesítheti követeléseit Ausztriában, hogy tartania kellene a bíróság által korábban kilátásba helyezett, akár 2,85 milliárd euróig terjedő bírságtól.

Az RBI a Rasperia Ausztriában található vagyonának végrehajtását kezdeményezi, beleértve a zárolt eszközök feletti rendelkezési jog megszerzését is. Az uniós szankciók hatálya alá eső vagyon 28,5 millió darab Strabag SE-részvényből, valamint a visszatartott osztalékokból és egyéb készpénzkifizetésekből tevődik össze.

Még több Üzlet

100 dollár felett az olajár, beindult a vérengzés a Wall Streeten

Érdekes egyeztetések: Magyar Péter és Orbán Viktor is a Suzuki globális vezérével tárgyalt

Felrobbant az olajár: így változhat holnap a benzin ára

A bank igazgatósága

rendkívül valószínűnek tartja az osztrák eljárás kedvező kimenetelét, és arra számít, hogy a végrehajtásból származó bevétel hat-tizenkét hónapon belül realizálható.

A Rasperia és a Strabag egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: (c) Copyright 2018, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Bankmonitor

Mi történik a hitellel, ha meghalok?

András és felesége, Anita három éve vásárolt lakást Debrecen egyik zöldövezeti részén. A 32 millió forintos jelzáloghitelt 20 évre vették fel, a havi törlesztő 200 ezer forint körül moz

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette: radikális fizetéscsökkentés jön az állami cégeknél
Itt a döntés: máris eltörölte az áfát a Tisza-kormány egy fontos terméknél!
Érkeznek a fontos jelentések - Kivárnak a befektetők
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility