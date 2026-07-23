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Hatalmas visszahívás: több mint 300 ezer BMW lehet veszélyes
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Hatalmas visszahívás: több mint 300 ezer BMW lehet veszélyes

Portfolio
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Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) tájékoztatása szerint a BMW több mint 318 ezer autót hív vissza az Egyesült Államokban, mert bizonyos járművekben az indítómotor túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.

A biztonsági visszahívás összesen 318 495 autót érint. A hiba több modellnél is jelentkezhet, köztük a Toyota Suprában, a 3-as sorozatban, a 4-es sorozat kabrió és kupé változataiban, valamint az X3 és az X4 típusokban.

A probléma elhárítása érdekében a márkaszervizek díjmentesen kicserélik az érintett járművek indítómotorját.

Forrás: Reuters

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