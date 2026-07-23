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Itt az új fogyókúrás csodaszer: minden eddiginél nagyobb súlycsökkenést ígér
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Itt az új fogyókúrás csodaszer: minden eddiginél nagyobb súlycsökkenést ígér

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Az Eli Lilly gyógyszergyár csütörtöki bejelentése szerint két újabb III. fázisú klinikai vizsgálat is kedvező eredményeket hozott a kísérleti szakaszban lévő elhízás elleni készítményénél, a retatrutidnál, így a vállalat 2026 első negyedévében benyújtja a forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet az amerikai gyógyszerhatósághoz (FDA).
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A retatrutid egyszerre három anyagcsere-hormont – a GLP-1-et, a GIP-et és a glükagont – vesz célba. Ezzel a hármas hatásmechanizmussal felülmúlja a vállalat jelenlegi injekciós készítményét, a kizárólag a GLP-1-et és a GIP-et célzó Zepboundot, valamint a versenytárs Novo Nordisk Wegovy nevű gyógyszerét is, amely csak a GLP-1 receptoron keresztül fejti ki hatását.

Az egyik, 80 hetes klinikai tesztben súlyosan elhízott, egyúttal szívbetegségben szenvedő felnőttek vettek részt, és a legmagasabb heti adagot kapó betegek testtömege átlagosan 22,6 százalékkal csökkent. Egy másik, szintén 80 hetes vizsgálatban túlsúlyos vagy elhízott, 2-es típusú cukorbetegséggel küzdő pácienseknél a legnagyobb dózis alkalmazása mellett 20,8 százalékos súlycsökkenést és a HbA1c-szint 1,6 százalékpontos javulását mérték.

A leggyakoribb mellékhatásnak mindkét vizsgálatban a hányinger és a hasmenés bizonyult.

Bár a kardiovaszkuláris események mind a kezelt, mind a placebocsoportban a vártnál ritkábban fordultak elő, a három legsúlyosabb esemény – a szívinfarktus, a stroke és a halálozás – tekintetében a retatrutidot kapó betegeknél 12 százalékkal magasabb kockázatot regisztráltak, mint a placebót szedőknél. Elemzők rámutattak, hogy a korlátozott adathalmaz miatt ez az eltérés nehezen értékelhető, ugyanakkor a kezelést folytató betegeknél tapasztalt általános kedvező trendek bizakodásra adnak okot.

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Piaci elemzők szerint a friss adatok megerősítik, hogy a retatrutid kategóriájában a leghatékonyabb testsúlycsökkentő szer lehet.

Az árfolyam a csütörtöki kereskedésben kedvezően reagált a hírekre, 1,5% feletti pluszban járnak a részvények.

eli lilly

A vállalat korábbi közlése szerint egy másik, szintén 80 hetes vizsgálatban a cukorbetegségben nem szenvedő, elhízott páciensek átlagosan 28,3 százalékos súlycsökkenést értek el, ráadásul a készítmény kedvező hatást mutatott a térdízületi kopás okozta fájdalom enyhítésében és az alvási apnoe kezelésében is. Kenneth Custer, az Eli Lilly alelnöke a Reuters beszámolója szerint kiemelte, hogy a retatrutid immár öt sikeres III. fázisú klinikai vizsgálatban bizonyította kiemelkedő hatásosságát. A most bejelentett kutatások részletes eredményeit a későbbiekben tudományos szakfolyóiratokban hozzák majd nyilvánosságra.

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