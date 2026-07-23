Nem a legolcsóbbat keresik a magyar utazók: kiderült, mire nem sajnálják a pénzt

A magyar utazók egyre tudatosabban választanak utasbiztosítást a Netrisk saját adatai szerint: ez abból látszik, hogy egy-egy szerződésnél a díj csak másodlagos, a védelem szintje a fő szempont – közölte a cég.
Az utazók egyre inkább a biztosítások szolgáltatási tartalmát is figyelembe veszik,
nem csupán az árakat. Egy váratlan helyzetben sokkal fontosabb, hogy milyen segítségre és mekkora anyagi védelemre számíthatnak az utasok – a Netrisk ezért bevezette saját szakértői értékelési rendszerét is, amely a különböző biztosítások szolgáltatási színvonalát teszi összehasonlíthatóvá.
Az értékelési rendszer kilenc kategóriában, több mint 50 szempont alapján vizsgálja az utasbiztosításokat. Az értékelés több mint 200 fedezetet vesz figyelembe, és a szolgáltatási tartalmat, a fedezetek körét és a biztosítási összegeket hasonlítja össze. A módszertant folyamatosan frissítik, amikor új termék jelenik meg vagy módosulnak a biztosítási feltételek. Emellett az ügyfelek tapasztalatai is fontos visszajelzést jelentenek.
A cég felületén az elmúlt több mint tíz évben közel 50 ezer értékelés érkezett az utasbiztosításokról, ebből több mint 10 ezer tavaly. A biztosítást kötők 91 százaléka prémiumkategóriás csomagot kötött, miközben a legolcsóbb konstrukciókat mindössze 3 százalék választotta. A biztosításközvetítő 2025-ben megkötött közel 400 ezer utasbiztosítási szerződést elemzett, amelyek közel 2,5 millió biztosított utazási napot fedtek le. A szezonális adatokból pedig az is látszik, hogy tavaly tovább nőtt a kereslet az utasbiztosítások iránt. Ez a síbiztosítások esetében 6 százalékos éves növekedést jelentett, míg a nyári utazásokhoz kapcsolódó biztosítások száma 9 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi szintet.
A saját díjrendszerre alapozva idén első alkalommal osztották ki az utasbiztosítási díjakat, az elismerések öt kategóriában találtak gazdára. Az értékelés a 2025-ös év szakmai és értékesítési teljesítményén alapult.
- Az ügyfelek által 2025-ben megkötött utasbiztosítási szerződések száma alapján a Legnépszerűbb Választás Díjat, valamint a szakértői értékelések összesített eredménye alapján a nyári szezon Legjobb Szakértői Értékelés Díját a Colonnade nyerte el.
- A téli szezon Legjobb Szakértői Értékelés Díját és az ügyfeleinek összesített értékelése alapján a Közönségkedvenc Díjat az Allianz kapta,
- míg a Legtöbbet Választott Gépjármű-asszisztencia Díjat az Union érdemelte ki az ügyfelek által utasbiztosítás mellé megkötött gépjármű asszisztencia szerződések száma alapján.
A Legnépszerűbb Választás Díjat elnyerő Colonnade Atlasz Direct Go Platina csomagot 2025-ben pedig közel minden ötödik ügyfél választotta, ami jól mutatja, hogy az utazók körében a szélesebb szolgáltatási tartalommal rendelkező konstrukciók iránt mutatkozott a legnagyobb kereslet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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