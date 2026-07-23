Önti a milliárdokat a mesterséges intelligenciába az Alphabet, és ez most épp nem tetszik a befektetőknek

Bár az Alphabet szerdán történetének legerősebb negyedéves növekedéséről számolt be a felhőalapú szolgáltatások üzletágában, a befektetők figyelmét inkább a legfontosabb mesterségesintelligencia-modell csúszása, valamint a 2026-os beruházási keret megemelése vonta magára. A vállalat részvényárfolyama a zárás utáni kereskedésben mintegy 3 százalékkal esett.

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A befektetők által leginkább figyelt dolog most a tőkeberuházások alakulása az AI-fejlesztések közepette. Anat Ashkenazi pénzügyi igazgató az elemzői tájékoztatón elmondta, hogy a keresőóriás immár

195 és 205 milliárd dollár közötti tőkeberuházással számol a korábban jelzett 180–190 milliárd dollár helyett.

Az igazgató szerint a magasabb kiadásokat a töretlen kereslet indokolja, hiszen az elmúlt három év jelentős kapacitásbővítései ellenére a piaci igények még mindig meghaladják a fejlesztések ütemét.

Anat Ashkenazi megerősítette, hogy a vállalat 2027-ben további jelentős beruházásnövekedéssel számol.

A lezárt negyedév főbb számai közül fontos kiemelni, hogy a Google Cloud bevétele 82 százalékkal, 24,8 milliárd dollárra ugrott a júniusban zárult negyedévben, ami jelentősen meghaladta az elemzők által várt 64 százalékos növekedést. A hirdetési bevételek 81,6 milliárd dollárt, a teljes árbevétel pedig 119,8 milliárd dollárt tett ki, így mindkét mutató felülmúlta a várakozásokat. Az egy részvényre jutó korrigált nyereség ugyanakkor 2,85 dollár lett, ami kissé elmaradt a 2,89 dolláros elemzői konszenzustól.

A vállalat történetében először számolt be negatív szabad cash flow-ról, miután a negyedév során 5,9 milliárd dollárt égetett el.

Egyes elemzők szerint egy ilyen időszak után a tőkeberuházási keret megemelése kedvezőtlen üzenetet hordoz az Alphabet esetében, hiszen a piac egyik legstabilabb készpénztermelője jelenleg többet költ, mint amennyit termel.

Miközben a felhőüzletág a mesterséges intelligencia térnyerésének egyik legnagyobb nyertesévé tette az Alphabetet, a saját fejlesztések terén a vállalat némileg megtorpant, miután elhalasztotta a legújabb zászlóshajó-modell, a Gemini 3.5 Pro júniusra tervezett bemutatóját. A csúszás miatt a Google versenyhátrányba került a mesterségesintelligencia-alapú kódolást segítő eszközök piacán, miközben a rivális Anthropic és az OpenAI folyamatosan vezeti be új vállalati megoldásait, ráadásul a kínai nyílt forráskódú modellek is egyre erősebb versenytársat jelentenek.

Sundar Pichai vezérigazgató az elemzői tájékoztatón elismerte, hogy a szoftverfejlesztő és az ágensalapú kódoló eszközök terén van még hova fejlődniük, ugyanakkor jelezte, hogy a Gemini 3.5 Pro tesztelése mellett már megkezdték a Gemini 4 modell tanítását is. Újdonság, hogy a Google a második negyedévben könyvelt el először árbevételt a saját fejlesztésű, az Nvidia grafikus processzoraival versengő TPU-chipek közvetlen értékesítéséből.

A gyorsjelentésre negatív reakciót látni a tőzsdéken, a zárás utáni kereskedésben 3 százalékot esett az Alphabet részvényeinek árfolyama.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images